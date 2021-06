Akamai permet aux entreprises de lutter contre la fraude et de réduire la friction en configuration edge avec Account Protector

juin 2021 par Marc Jacob

Akamai Technologies, Inc. lance sa nouvelle solution Account Protector. À l’aide d’analyses comportementales et d’analyses heuristiques de la réputation, Account Protector est conçu comme une extension de la solution Akamai Bot Manager capable de détecter et empêcher en temps réel le piratage de compte par les cybercriminels, et ce, sans réduire la fluidité d’usage pour les utilisateurs légitimes. La solution est directement intégrée à l’Intelligent Edge Platform d’Akamai au lieu d’être connectée depuis un point unique d’entrée. Elle ne nécessite donc aucune modification des applications existantes.

Les entreprises du monde entier sont confrontées au problème complexe et coûteux du piratage de compte, utilisé par les cybercriminels pour s’emparer de précieuses ressources et données numériques, comme par exemple, des fonds de comptes bancaires, des points de fidélité de magasins ou encore des articles de valeur issus de jeux en ligne. Account Protector analyse les demandes, générant des indicateurs de risque et de confiance pour calculer la probabilité qu’un utilisateur soit le propriétaire légitime d’un compte ou, au contraire, un utilisateur malintentionné. Grâce à la technologie d’apprentissage automatique, la solution apprend et s’adapte automatiquement lorsqu’elle analyse les connexions successives pour la même combinaison d’informations d’identification. Cela permet aux titulaires légitimes de continuer de bénéficier d’un accès fluide tout en augmentant la sécurité de leurs comptes.

Pendant l’authentification, Account Protector génère en temps réel un taux de risques par session utilisateur, en associant :

● Les profils comportementaux des utilisateurs, réalisés à partir d’indicateurs tels que l’emplacement, le réseau, les terminaux utilisés et le temps d’activité précédemment observés. Account Protector réalise cette tâche tout en se conformant aux lois et aux cadres de confidentialité des données comme le RGPD, entre autres.

● Les profils de population, lesquels donnent un aperçu du comportement de l’ensemble des utilisateurs d’une entreprise. Les variations de comportement peuvent être comparées à l’ensemble de la population pour détecter les anomalies, même si un utilisateur individuel se connecte pour la première fois.

● Les données de réputation, qui se basent sur l’activité malveillante observée sur le réseau et l’IP. Cela inclut les informations récoltées sur l’activité des bots, le repérage d’un utilisateur se connectant à partir de plusieurs emplacements dans un court laps de temps et essayant d’accéder à un grand nombre d’utilisateurs à la fois, ou encore l’augmentation significative, en pourcentage, de tentatives de connexion ayant échoué. Akamai utilise ses bases de données d’activités, en tirant parti de données propres et fiables pour analyser les activités légitimes et malveillantes.

Account Protector effectue ces détections en temps réel, facilitant ainsi la mise en place d’actions correctives depuis la plateforme edge d’Akamai et/ou leur prise en compte dans les défenses existantes au sein de l’application Web. Grâce aux informations obtenues à partir des indicateurs de risques, les entreprises peuvent agir sur la demande depuis l’environnement local, en choisissant parmi des options telles que « Autoriser », « Alerter », « Bloquer », etc. La solution fournit des rapports historiques et temps réel sur l’activité comportementale des utilisateurs, qui peuvent être ensuite utilisés par les outils existants de lutte contre la fraude en vue d’améliorer la compréhension des intentions (légitimes ou frauduleuses) et guider la planification stratégique de l’entreprise dans son ensemble en matière de lutte contre les menaces et de sécurisation de l’existant.

Account Protector fait son entrée dans le cadre de la mise à jour de la plateforme d’Akamai et est conçu pour augmenter la réactivité et la prise de décision en matière de sécurité. Pour plus d’informations sur les solutions de sécurité d’edge computing d’Akamai, consultez notre page sur la mise à jour de la plateforme.