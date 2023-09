Akamai ouvre de nouveaux centres dédiés au cloud computing Akamai en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine

septembre 2023 par Marc Jacob

Akamai Technologies annonce l’ouverture de sept nouvelles régions cloud, dédiées au traitement des données, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Les sites d’Amsterdam (Pays-Bas), de Jakarta (Indonésie), de Los Angeles (Californie), de Miami (Floride), de Milan (Italie), d’Osaka (Japon) et de São Paulo (Brésil) constituent la troisième étape du déploiement de nouvelles régions de calcul d’Akamai depuis l’acquisition de Linode l’année dernière et représentent une étape clé dans la stratégie d’Akamai visant à redéfinir le mode de fonctionnement du Cloud Computing.

Avec les ajouts de São Paulo et de Miami, Akamai simplifie les activités des entreprises en Amérique latine. Les deux nouvelles régions de traitement de données font d’Akamai un candidat attractif sur un marché dominé depuis longtemps par les fournisseurs hyperscalers. L’arrivée d’Akamai à São Paulo permet aux clients d’exécuter des workflows dans l’une des villes et l’un des pays les plus peuplés de l’hémisphère sud, permettant des économies considérables et un grand gain en matière de performances, mettant fin aux transits des flux sur plusieurs continents. Les sites de São Paulo et Miami illustrent la volonté d’Akamai d’établir des régions de traitement de données sur des marchés difficiles d’accès dans le monde entier, cela en les connectant à la même structure sous-jacente que celle qui alimente aujourd’hui son réseau périphérique, une empreinte massivement distribuée couvrant plus de 4 100 points de contact périphériques dans 131 pays.

Akamai transforme la façon dont les entreprises abordent les architectures Cloud, en mettant l’accent sur une approche plus distribuée et décentralisée, avec une faible latence et une capacité de mise à l’échelle mondiale. Les services de cloud computing d’Akamai sont particulièrement adaptés aux environnements de travail plus performants qui doivent être exécutés au plus près des utilisateurs finaux, tels que ceux que l’on trouve souvent dans les applications de streaming média, de jeux et de commerce électronique. Ces services font partie de l’offre Connected Cloud d’Akamai, une plateforme Cloud périphérique massivement distribuée pour les services cloud, la sécurité et la diffusion de contenu, rapprochant les applications et offrant une expérience sans coutures, tout en éloignant les menaces.

Sept nouvelles régions mondiales de traitement de données (Global Core Compute Regions)

Le dernier contingent de nouvelles régions stratégiques de traitement sera mis en service et à la disposition des clients au cours des mois de septembre et octobre. Elles étendent le réseau de cloud computing d’Akamai à des points clés de connexion à forte intensité de trafic, ce qui permettra aux clients d’améliorer la connectivité et l’expérience des utilisateurs finaux.

La nouvelle région à Amsterdam abrite le deuxième plus grand centre d’échanges sur Internet au monde. Elle rejoint la région d’Akamai récemment lancée à Stockholm pour alimenter les clients du nord-ouest de l’Europe avec un nouveau niveau de connectivité dans le Cloud.

La région de Jakarta est située au cœur d’un pays dont l’économie numérique connaît une croissance rapide. L’Indonésie prévoit une hausse de 36 millions du nombre d’utilisateurs d’internet d’ici à 2028.

La nouvelle région de traitement centralisé de Los Angeles, leader sur le marché mondial des médias et du divertissement, est positionnée pour étendre les services d’Akamai dans un secteur où, depuis des années, elle a acquis une expertise considérable et une base de clients de premier plan.

La région de Miami permet, quant à elle, de répondre plus efficacement aux besoins des clients opérant en Amérique Latine, en mettant à disposition les capacités de connectivité décentralisée d’Akamai à un hub commercial en plein essor, qui a vu une explosion des talents dans le secteur des technologies et d’importants investissements en capital-risque.

La présence d’Akamai à Milan marque un point d’ancrage dans la deuxième ville d’Italie. Le marché italien des services dans le Cloud a connu une croissance de 250 % entre 2015 et 2022. En plus de fournir des services aux clients en Europe, le site prendra également en charge des clients au Moyen-Orient.

La nouvelle région d’Osaka connectera les 125 millions de Japonais à la structure massivement extensible du réseau d’Akamai. Le Japon se classe au huitième rang mondial des pays ayant les plus grandes populations numériques.

Avec l’une des populations numériques les plus importantes et les plus difficiles à appréhender d’Amérique latine, São Paulo est la première région de traitement centralisé d’Akamai en Amérique latine, et dont la connectivité devrait augmenter dans l’année à venir.

Au cours des 90 derniers jours, Akamai a ouvert 13 nouvelles régions de traitement de données. Les régions annoncées aujourd’hui sont venues s’ajouter aux sites existants d’Atlanta, Dallas, Fremont, Newark, Toronto, Francfort, Londres, Mumbai, Singapour, Sydney et Tokyo, ainsi qu’aux régions récemment annoncées de Chicago, Washington, D.C., Paris, Stockholm, Seattle et Chennai. Akamai prévoit de déployer d’autres régions mondiales de traitement de données dans le courant de l’année.