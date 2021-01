Akamai lance un nouveau Programme partenaires

janvier 2021 par Marc Jacob

Akamai Technologies, Inc. annonce le lancement de son nouveau Programme partenaires Akamai qui étende et soutient la capacité de ses partenaires de distribution à fournir des services à valeur ajoutée à leurs clients. Les partenaires migreront vers le nouveau programme sur une période de transition de six mois.

Ce nouveau Programme partenaires d’Akamai se base sur le programme partenaire déjà existant et l’élargit, en offrant plus de flexibilité, de support et d’incitations financières. Il repose sur un nouveau programme d’autonomisation qui fournit aux partenaires les formations, les certifications et le soutien nécessaires pour vendre et assurer la prise en charge des produits Akamai de manière indépendante.

Les partenaires peuvent désormais choisir le niveau de certification Basique ou Avancée, avecdes options de formation supplémentaires et des incitations tarifaires proposées aux partenaires avancés. Le tutorat basé sur le poste proposé par des experts Akamai offre aux partenaires avancés le savoir-faire nécessaire pour mettre en place des pratiques solides autour solutions Akamai. Le nouveau programme de certification est conçu pour aider les entreprises partenaires et les professionnels à améliorer leur présence sur le marché et leur avantage concurrentiel.

Le nouveau programme partenaires élargit également les possibilités d’engagement auprès d’Akamai, en tant que fournisseur de solutions, partenaire de distribution ou intégrateur de systèmes mondiaux. Les entreprises peuvent ainsi aligner leur partenariat avec Akamai sur leurs propres modèles commerciaux. Les fournisseurs de solutions peuvent désormais répondre de manière indépendante aux besoins de leurs clients en produits Akamai, qu’il s’agisse de vente, deervice ou de support. Ils peuvent servir de référence unique et fiable, et ainsi renforcer leurs relations avec les clients et améliorer leurs résultats commerciaux.

Les incitations financières ont également été réajustées pour mieux récompenser les partenaires qui offrent une plus grande valeur ajoutée à leurs clients grâce aux solutions Akamai. Les partenaires certifiés qui fournissent plus de services à leurs clients obtiennent plus d’avantages, maximisant le retour sur investissement de leurs ressources de prestation de services. Enfin, la structure de valeurs de vente hiérarchisée d’Akamai a été modernisée/ révisée/ actualisée pour offrir des avantages homogènes à l’échelle mondiale.