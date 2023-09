Akamai : l’augmentation du volume de données et l’amélioration de l’expérience client figurent parmi les facteurs influençant les considérations liées au Cloud Computing

septembre 2023 par Akamai

Akamai Technologies, Inc. a publié une nouvelle étude examinant les tendances soutenant l’adoption des technologies cloud par le secteur du multimédia et du divertissement (M&E). Dans le cadre de cette étude, commandée par Akamai et menée par Forrester Consulting, 225 personnes issues d’entreprises du secteur M&E dans le monde entier ont été interrogées. La majorité d’entre elles influence ou détient une autorité décisionnelle finale sur les architectures de streaming et/ou les flux de travail cloud au sein de leurs entreprises. Les résultats ont montré que 73 % des entreprises du secteur M&E envisagent de s’éloigner des grands fournisseurs de cloud existants au profit de configurations plus portables et natives du cloud, entre autres raisons à cause des pressions liées aux coûts.

Les attentes élevées des clients sont à l’origine de l’adoption du cloud dans le secteur M&E

Les entreprises du secteur M&E ont été parmi les premières à adopter le cloud : 92 % des personnes interrogées ont déclaré que leur technologie basée sur le cloud était « une réussite » ou « une grande réussite », et 77 % ont déclaré que leur parcours vers le cloud se déroulait plus rapidement que prévu. Cette adoption a été motivée par les attentes élevées des clients. En effet, 76 % des répondants déclarent que leurs utilisateurs exigent une absence totale de temps d’arrêt, de mise en mémoire tampon ou d’erreurs de lecture.

Toutefois, le rapport a mis en lumière des préoccupations concernant la capacité des infrastructures cloud existantes à pérenniser la croissance du secteur M&E dans les années à venir. Selon l’étude de Forrester, « les entreprises du secteur M&E réévaluent leurs relations avec les fournisseurs de cloud, et recherchent des partenaires de confiance pour relever les principaux défis et accélérer la production de contenu ».

Les coûts métiers et la croissance des volumes de données sont des priorités pour le secteur M&E

La hausse des coûts a un impact non négligeable sur les stratégies cloud des entreprises du secteur M&E. Parmi les personnes interrogées, 73 % envisagent de s’éloigner des fournisseurs de cloud traditionnels en raison de la pression liée aux coûts, tandis que 63 % déclarent que les coûts sont difficiles à gérer sur le long terme pour leur entreprise.

Le rapport met également en avant l’augmentation des volumes de données comme facteur compliquant la capacité des répondants à adopter davantage les infrastructures cloud. 36 % des personnes interrogées prévoient une croissance de plus de 50 % des volumes de données au cours des trois prochaines années, et 68 % conviennent que les volumes de données compliquent l’adoption d’infrastructure.

Selon l’étude de Forrester, « les partenaires fournisseurs de cloud doivent évoluer pour répondre aux demandes de données des clients du secteur M&E ». « Comme beaucoup envisagent de redéfinir leurs relations avec leurs fournisseurs de cloud, ils recherchent des partenaires capables de venir à leur rencontre et de les aider à répondre à leurs besoins en matière de coût, de sortie de données et d’hébergement. »

Cas d’utilisation clés du cloud

Le stockage est le cas d’utilisation de streaming le plus courant pour les services cloud, comme l’indiquent près de 60 % des répondants. Pendant ce temps, au moins la moitié des organisations interrogées utilisent également le cloud pour diverses fonctions clés : protection du contenu (gestion numérique des droits [GND]/tatouage numérique), gestion de la facturation et des abonnements, analyse des performances et autres.

« Cette étude montre la nature dynamique des charges de travail que les entreprises du secteur M&E exécutent aujourd’hui sur les services et infrastructures cloud. L’étude révèle également qu’un nombre impressionnant de ces entreprises, la moitié ou plus, utilisent le cloud pour certaines de leurs fonctions les plus critiques », déclare Todd Loewenstein, Senior Manager of Media Industry Marketing chez Akamai. « Alors qu’une quantité de contenu de plus en plus vaste devient disponible pour les internautes via des services OTT (over-the-top), les entreprises du secteur M&E doivent stocker et protéger ce contenu sur un cloud capable de s’adapter à l’évolution de leurs besoins. »

Avantage concurrentiel

Alors que les intervenants du secteur M&E, notamment les services de streaming vidéo, se multiplient toujours plus, les entreprises se tournent vers les fournisseurs de cloud pour les aider à améliorer l’expérience client et à conserver un avantage concurrentiel. 60 % des personnes interrogées ont déclaré avoir constaté ou s’attendre à constater des améliorations de l’expérience client grâce aux investissements dans le cloud, et 59 % ont amélioré ou s’attendent à améliorer leur capacité à générer des informations en temps réel et à y accéder.

« L’étude nous aide à quantifier ce que nous entendons de la part des clients et des prospects sur l’état actuel de leurs parcours cloud », déclare Todd Loewenstein. « Ils sont soumis à d’énormes pressions pour offrir des expériences client exceptionnelles tout en opérant avec de fortes contraintes budgétaires. »

« Bien que ces défis soient particulièrement marqués dans le secteur M&E, les entreprises d’autres secteurs y sont également confrontées. C’est l’une des raisons pour lesquelles Akamai adopte une approche fondamentalement différente du Cloud Computing », ajoute Todd Loewenstein. « En lançant Akamai Connected Cloud plus tôt cette année, nous avons conçu des services de Cloud Computing qui peuvent aider les entreprises à se libérer des clouds traditionnels centralisés, et à commencer à s’appuyer sur une conception distribuée plus actuelle. Cela leur permet de bénéficier d’une plus grande flexibilité et de réaliser des économies de coûts. »

Méthodologie

Dans le cadre de l’étude mondiale de Forrester, 225 décideurs informatiques internationaux d’entreprises du secteur du multimédia et du divertissement ont été interrogés en juin 2023, afin de savoir comment ils perçoivent et gèrent leurs stratégies cloud.