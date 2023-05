Akamai dévoile sa solution Akamai Connected Cloud et présente de nouveaux services de Cloud Computing

février 2023 par Marc Jacob

Akamai Technologies, Inc. annonce le lancement d’Akamai Connected Cloud. Avec cette plateforme cloud distribuée en périphérie d’Internet et optimisée pour le cloud, la cybersécurité et la diffusion de contenu, Akamai rapproche les expériences des utilisateurs tout en éloignant les menaces.

De nouveaux services de Cloud Computing ont aussi été annoncés par Akamai qui entend aider les développeurs à créer, exécuter et sécuriser des workloads ultra performantes pour les rapprocher des entreprises et utilisateurs connectés.

• Trois nouveaux sites de Cloud Computing à destination des entreprises aux États-Unis et en Europe. À l’instar des 11 sites de Cloud Computing existants d’Akamai, ces derniers se connectent à l’infrastructure Akamai pour se brancher sur le réseau en périphérie d’Internet le plus distribué de la planète. Attendus pour le deuxième trimestre de 2023, les nouveaux sites seront dotés des solutions de Cloud Computing de Linode, le fournisseur d’infrastructure cloud adaptée aux développeurs qu’Akamai a acquis en 2022. Ces nouveaux sites ont aussi servi de modèles à 10 sites principaux supplémentaires qu’Akamai prévoit de déployer aux quatre coins du monde en cours d’année.

• Davantage de sites distribués. Outre le lancement de nouveaux sites principaux, Akamai a aussi identifié plus de 50 villes dans lesquelles il prévoit de déployer des sites distribués dans l’année. Cette démarche viserait à intégrer des fonctionnalités de Cloud Computing classiques à des sites difficiles d’accès et mal desservis par les fournisseurs de cloud traditionnels.

• Nouvelle tarification audacieuse pour les coûts de sortie du cloud. La nouvelle tarification d’Akamai permet d’utiliser le réseau du fournisseur pour transférer des économies semblables à un réseau de diffusion de contenu (CDN) et réduire les coûts de sortie (ou egress) du cloud. Ce nouveau modèle de tarification a été pensé pour proposer des coûts liés à l’egress bien moins élevés que ceux des hyperscalers et des fournisseurs de cloud alternatifs.

• Conformité avec les nouvelles normes ISO, SOC2 et HIPAA accessibles dès maintenant. Akamai accorde une grande importance à la sécurité de ses services de Cloud Computing et aux données stockées de ses clients : le respect de ces nouvelles normes est donc parfaitement cohérent avec la volonté de l’entreprise. Grâce à cette démarche, les clients auront la possibilité de déplacer leurs workloads dans Akamai et d’autres clouds publics.

• Akamai Qualified Computing Partner Program. Ce nouveau programme de partenariat technologique est conçu pour mettre à la disposition des clients d’Akamai des services basés sur des solutions et interopérables avec Akamai Connected Cloud. Ces services seront fournis par les partenaires technologiques d’Akamai qui auront suivi un processus de qualification approfondi, garantissant qu’ils sont facilement disponibles pour être déployés et mis à l’échelle sur la plate-forme mondialement distribuée.

« Pour apprécier la prochaine phase du cloud, les développeurs et les entreprises devront repenser leur façon de rapprocher leurs applications et leurs données de leurs clients. Les workloads ne sont plus conçues pour rester fixes : elles sont désormais diffusées sur diverses zones géographiques grâce à différentes ressources de calcul. Cette solution entend donc redéfinir la manière dont notre secteur conçoit les performances, l’évolutivité, le coût et la sécurité », déclare Dave McCarthy, Vice-Président chargé de la recherche chez IDC. « Grâce à ses réflexions novatrices sur le sujet - et à son architecture Akamai Connected Cloud - Akamai bénéficie d’une position unique lui permettant de se mettre au service d’une nouvelle ère technologique passionnante et d’aider des entreprises à créer, déployer et sécuriser des applications distribuées. »

Avec Akamai Connected Cloud, Akamai ajoute des sites principaux et distribués à l’architecture qui alimente actuellement son réseau en périphérie d’Internet. Ainsi, Akamai étend sa présence à plus de 4 100 sites dans 134 pays. En d’autres termes, Akamai met ses solutions de compute, de stockage et de base de données, mais aussi toutes ses autres solutions, au service d’une population, d’un secteur et de centres informatiques plus larges. Conçue à la manière d’un continuum informatique du core à la périphérie, cette plateforme aide les entreprises à créer, déployer et sécuriser plus efficacement des workloads performantes nécessitant une latence sous la dizaine de millisecondes et une portée mondiale. Aujourd’hui, ces exigences sont de plus en plus populaires dans les secteurs suivants : multimédia, des jeux, fournisseurs SaaS, commerce de détail ou encore gouvernement.

« Le lancement des nouveaux sites distribués à l’échelle mondiale et d’Akamai Connected Cloud semble en parfaite adéquation avec ce que nous aimons le plus chez Akamai : sa capacité à fournir une plateforme cloud distribuée unique en périphérie d’Internet », déclare Alexander Leschinsky, PDG de G&L, un intégrateur de systèmes allemand travaillant aux côtés des principaux radiodiffuseurs et services de streaming du pays. « Chez G&L, nous collaborons avec Akamai pour étendre notre pile d’images multi-cloud personnalisée de façon simple, fiable et rentable. Ce partenariat nous permet d’avoir un avantage indéniable à offrir à nos clients. »

Akamai Connected Cloud est supervisé par Adam Karon, Chief Operating Officer et General Manager au sein du groupe Cloud Technology d’Akamai. À ce poste, il supervisait des équipes chargées d’offrir aux entreprises des secteurs du multimédia, des jeux et des logiciels les moyens de garantir une expérience optimale à leurs utilisateurs sur n’importe quel terminal et partout dans le monde, tout en aidant les opérateurs à gérer des réseaux rentables et performants.