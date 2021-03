Akamai combat les failles de sécurité de l’authentification multifactorielle avec le push anti-hameçonnage

mars 2021 par Marc Jacob

Akamai Technologies, Inc. annonce le lancement d’Akamai MFA, une solution anti-hameçonnage conçue pour permettre aux entreprises de déployer rapidement l’authentification multifactorielle (MFA) FIDO2 sans avoir à déployer et à gérer des clés de sécurité matérielles. Akamai MFA utilise une application pour smartphone qui transforme les smartphones existants en clés de sécurité matérielles, pour une expérience utilisateur des plus fluides.

Les approches de MFA actuelles qui n’utilisent pas FIDO2 peuvent être facilement manipulées et répliquées par des attaquants à l’aide de techniques d’hameçonnage ou d’attaques de type MitM. FIDO2 est la norme du secteur pour une authentification multifactorielle sécurisée et constitue le point de départ d’une authentification sans mot de passe et sans utilisateur. Pour obtenir ce niveau de sécurité, les entreprises doivent actuellement distribuer et gérer des clés matérielles, ce qui augmente les coûts et la complexité du système. La solution Akamai MFA est conçue pour offrir aux employés une expérience anti-hameçonnage facile d’utilisation, utilisant la méthode d’authentification basée sur les normes la plus solide du marché et une application pour smartphone à la place d’une clé de sécurité physique. La solution tire profit de la norme FIDO2, qui offre une cryptographie de bout en bout et un flux défi/réponse fermé, permettant aux entreprises d’obtenir la meilleure sécurité multifactorielle qui soit sans frais supplémentaires et de profiter d’une mise à niveau simple à mesure que leurs besoins d’authentification évoluent.

Déployée sur l’Akamai Intelligent Edge Platform, la solution Akamai MFA peut être activée et gérée de manière centralisée via le portail Enterprise Center, ce qui vous permet d’avoir une portée et une évolutivité à l’échelle mondiale en termes de résilience et de performances. Ce service s’intègre aux principaux fournisseurs d’identité du marché, notamment Azure AD de Microsoft, Okta et Enterprise Application Access d’Akamai. Des intégrations supplémentaires sont prises en charge pour Secure Shell (SSH) et Windows Login.

Akamai MFA est désormais disponible.