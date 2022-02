Akamai annonce l’acquisition de Linode

février 2022 par Marc Jacob

Akamai a annoncé la signature d’un accord pour acquérir Linode, premier fournisseur indépendant de services dans le Cloud au monde, offrant des solutions simples, accessibles et rentables de traitement informatique centrées sur les développeurs.

Avec l’acquisition de Linode, Akamai devient une entreprise du Cloud qui alimente et protège la vie en ligne. Cette acquisition permettra à Akamai de proposer une plate-forme Cloud distribuée, du Cloud à la périphérie, facilitant ainsi la création, l’exécution et la sécurisation des applications pour les développeurs et les entreprises.