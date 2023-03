Akamai Technologies, Inc. lance le service de sécurité Akamai Hunt

mars 2023 par Marc Jacob

Akamai Technologies, Inc. présente le service de sécurité Akamai Hunt. Il permet aux clients de tirer parti de l’infrastructure de Guardicore Segmentation d’Akamai, de la visibilité mondiale d’Akamai concernant les attaques et de l’expertise des chercheurs en sécurité pour détecter et corriger les menaces et les risques les plus évasifs dans leurs environnements. Akamai a également lancé Agentless Segmentation, permettant aux clients utilisant Akamai Guardicore Segmentation d’étendre les avantages de la technologie Zero Trust aux terminaux IoT et OT connectés qui ne sont pas capables d’exécuter des logiciels de sécurité basés sur l’hôte.

Alors que les entreprises adoptent la transformation digitale et que les effectifs continuent d’évoluer, les ransomware et autres attaques avancées continuent de menacer la continuité des activités ainsi que la confiance globale dans les marques. Ils représentent à eux seuls plus de 20 milliards de dollars de dépenses pour la seule année 2021. Pour lutter contre ces menaces, les administrateurs informatiques doivent adopter de nouvelles approches pour protéger leurs réseaux, la propriété intellectuelle et leurs employés par le biais des structures Zero Trust et de la microsegmentation. Cela permet d’arrêter les mouvements latéraux au sein du réseau.

Akamai Hunt

Akamai Hunt associe l’infrastructure, la télémétrie et le contrôle de Guardicore Segmentation d’Akamai aux données dont dispose Akamai, qui gère une grande partie du trafic Internet mondial.

Désormais, les clients peuvent éliminer les menaces dans leur environnement, corriger virtuellement les vulnérabilités et améliorer leur gestion informatique. Cette technologie apporte d’autres avantages :

• Ensemble de données uniques : la télémétrie riche de l’environnement du client, corrélée aux données de menace globales et prioritaires, permet à Hunt de détecter les menaces et les risques évasifs.

• Analyse des données : les données massives sont corrélées et recherchées pour détecter les activités suspectes et anormales que les autres outils peuvent manquer.

• Expertise en matière d’enquête : des experts dédiés à la sécurité enquêtent sur les détections pour s’assurer que les équipes ne sont pas bloquées par de faux positifs.

• Alertes et rapports mensuels : les alertes détaillées fournissent les informations nécessaires à l’atténuation, tandis que les rapports mensuels donnent un aperçu général.

• Atténuation guidée : les experts spécialisés dans la technologie Hunt aident à résoudre les menaces, à corriger les vulnérabilités et à renforcer les infrastructures informatiques.

Agentless Segmentation d’Akamai

La sécurisation des terminaux IoT et OT est souvent un défi pour la plupart des entreprises. Avec Agentless Segmentation d’Akamai, les entreprises peuvent désormais réduire leur surface d’attaque et appliquer des stratégies Zero Trust sur les terminaux qui ne peuvent pas exécuter de logiciel de sécurité basé sur l’hôte. Autres caractéristiques de cette technologie :

• Détection continue des terminaux : détection automatique des nouveaux terminaux connectés au réseau et exécution des flux de travail d’intégration de terminaux prédéfinis.

• Empreinte digitale du terminal intégré : identifiez, évaluez et catégorisez tous les terminaux connectés pour vous assurer que les stratégies de sécurité appropriées sont appliquées.

• Visualisation des ressources de l’entreprise : affichez les terminaux IoT et OT, le trafic et les interactions avec les points de terminaison, les serveurs et les ressources dans le cloud à l’échelle de l’entreprise.

• Segmentation Zero Trust sans agent : appliquez des stratégies de segmentation sans agent de moindre privilège et mettez en quarantaine les terminaux suspects grâce à une intégration directe avec les points de contrôle réseau.

• Détection des terminaux en itinérance : maintenez la visibilité, le contexte et le contrôle des terminaux, lorsque ces derniers se déplacent entre les différentes zones de votre infrastructure réseau filaire et sans fil.

Agentless Segmentation d’Akamai sera disponible pour les clients de Guardicore Segmentation au deuxième trimestre 2023.