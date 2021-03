Ajay Sabhlok devient Chief Information Officer et de Chief Data Officer de Rubrik

mars 2021 par Marc Jacob

Rubrik annonce la double nomination de Ajay Sabhlok au poste de Chief Information Officer et de Chief Data Officer. Il apporte plus d’une décennie d’expérience dans le secteur technologique et supervisera les stratégies globales en matière d’informatique, de données et d’analyse avancée pour l’entreprise.

Ajay Sabhlok a rejoint Rubrik en 2018 en tant que Vice President and Head of IT Enterprise Business Applications pour développer les fonctions d’applications informatiques et d’architecture de l’entreprise. Avant de rejoindre Rubrik, Ajay a dirigé plusieurs portefeuilles d’applications informatiques chez VMware, notamment dans les domaines du marketing, du support client, de la gestion des commandes, des ventes, de la veille stratégique, de l’analyse avancée et de la gestion des données de référence.