Airbus et Alstom signent un accord de coopération dans la cybersécurité

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Cet accord permettra de fournir aux compagnies ferroviaires des solutions alliant l’expérience et les solutions d’Alstom dans le domaine des systèmes d’information dédiés au transport par voie ferrée avec l’expertise et les services d’Airbus CyberSecurity dans le domaine de la cybersécurité des systèmes d’information industriels.

Airbus CyberSecurity contribuera aux offres communes avec des services et solutions dans les domaines de la surveillance et détection d’attaques grâce à ses différents Centres Opérationnels de Cybersécurité (SOC – Security Operations Centres) et de la réponse sur incidents. Il offrira également des prestations d’audit de sécurité et des tests de pénétration et d’intrusion notamment grâce à sa plateforme de simulation et de test pour les systèmes industriels, CyberRange.

Alstom apportera au partenariat ses connaissances en matière de conception, de fabrication, d’exploitation et de maintenance de systèmes ferroviaires. Le leader mondial du rail numérique s’appuiera également sur son expertise unique en matière de cybersécurité ferroviaire développée ces dernières années. Dans le monde, Alstom compte plus de 13 000 employés travaillant sur la numérisation du secteur ferroviaire, notamment dans les domaines de la technologie de signalisation, de la mobilité intelligente et de la cybersécurité.

Ces dernières années, les compagnies ferroviaires ont élaboré des stratégies de digitalisation ambitieuse notamment pour faire face à l’augmentation du nombre de voyageurs. Elles ont ainsi déployé et interconnecté des systèmes d’information combinant IT (information technology), OT (operational technology) et l’Internet des objets (IoT) que ce soit dans les systèmes de management et de contrôle des trains, métros et tramways, les systèmes de signalisation des voies ou encore les centres de contrôle des opérations ferroviaires.