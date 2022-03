African Network Information Centre (AFRINIC) renforce sa collaboration avec les gouvernements et acteurs du numérique

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Assurer la stabilité et la pérennité de l’Internet en Afrique en vue de soutenir la transformation numérique du continent. Tel est l’objectif de la rencontre qui a eu lieu ce Vendredi 11 Mars 2022 à L’Hôtel Novotel Orisha de Cotonou entre une délégation d’AFRINIC (www.AFRINIC.net), conduite par Eddy Kayihura, Directeur Général du registre Internet régional (RIR) de l’Afrique, et Le Ministère du Numérique et de la Digitalisation, ainsi que les organisations membres d’AFRINIC au Bénin.

Le disponibilité et la sécurisation des adresses IP publiques, le transfert des connaissances ainsi que l’établissement de la synergie nécessaire entre AFRINIC et les organisations membres du RIR étaient au cœur des discussions entre les parties prenantes. L’enjeu est de travailler ensemble, à travers le maintien d’un accès sûr à Internet, vers la création des conditions requises pour la croissance et le développement socio-économique en Afrique, et principalement au Bénin.

A l’ère de la quatrième révolution industrielle, la question de la transformation numérique est l’un des impératifs stratégiques majeurs de l’Afrique. En tant qu’organisation à but non lucratif dont la fonction est de sécuriser et de mettre des adresses IP publiques (IPv4, IPv6, ASNs) à la disposition des états et organisations en Afrique et dans l’océan Indien, AFRINIC s’engage à jouer son rôle de facilitateur à cet égard.

Au cours de cette rencontre, les délégués d’AFRINIC et les organisations membres ont eu l’occasion de discuter et d’évaluer les leviers de l’accélération, de l’adoption, et de la croissance de l’Internet au Bénin. Monsieur Eddy Kayihura, a aussi profité de cette visite pour réitérer l’engagement du Registre Internet de l’Afrique à servir la communauté Internet du continent suivant les standards internationaux de qualité et conformément aux besoins et attentes des organisations membres d’AFRINIC.

La visite de la délégation d’AFRINIC au Bénin s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme visant à mobiliser ses membres vers cet objectif commun : unir les forces afin d’offrir des services Internet plus sécurisés et stables en Afrique. Plus de 20 pays africains seront visités par la délégation d’AFRINIC dans ce cadre en 2022.