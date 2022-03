Advantech et Canonical proposent des solutions embarquées pour le Edge sur Ubuntu

mars 2022 par Marc Jacob

Canonical et Advantech collaborent pour fournir des cartes et de systèmes embarqués préchargés et certifiés Ubuntu pour diverses applications Edge. En certifiant les produits Advantech, Canonical, l’éditeur d’Ubuntu, garantit jusqu’à 10 ans de sécurité Linux et de capacités de mise à jour pour les utilisateurs des secteurs de la robotique et de l’IA, de la fabrication industrielle et des applications critiques.

Afin de garantir les meilleures expériences prêtes à l’emploi, Advantech et Canonical ont collaboré à la fourniture de certifications Ubuntu pour les appareils AIoT prêts à être déployés. En effet, les utilisateurs peuvent gagner du temps lors de la configuration/installation de l’OS sur le matériel. Canonical effectue des tests qui confirment les normes de qualité industrielle pour l’OS Ubuntu fonctionnant sur le système. Ces tests permettent également de s’assurer que les différentes entrées/sorties matérielles fonctionnent normalement. Une fois les tests terminés, Advantech émet un rapport de test complet qui réduit la procédure de validation du matériel et du système d’exploitation de dix jours à un seul. En outre, les services préinstallés peuvent faire gagner plus de 30 minutes de délai par appareil.

Afin d’éviter les failles de sécurité et de maintenir la fonctionnalité du système, les développeurs AIoT doivent maintenir leurs appareils à jour avec les derniers logiciels. À cette fin, Canonical et Advantech ont certifié Ubuntu Core, une version commerciale d’Ubuntu conçue pour les appareils IoT et les systèmes intégrés, qui offre un démarrage sécurisé, un chiffrement complet du disque, une récupération sécurisée du dispositif et des mises à jour logicielles transactionnelles over-the-air par le biais d’un service CI/CD basé sur le cloud qui diminue les risques de mise à niveau et réduit le besoin de réparation sur site. Canonical fournit des tests de régression continus pour le matériel certifié tout au long du cycle de vie de la version d’Ubuntu installée. Les mises à jour de sécurité sont ainsi prises en charge pendant dix ans, avec une rétrocompatibilité garantie. De même, Advantech fournit un service après-vente unique pour les appareils IoT et le système d’exploitation Ubuntu soutenu par Canonical.

Les ressources de programmation limitées sont mieux investies dans la création d’applications que dans la gestion des procédures de développement et de maintenance des systèmes d’exploitation. Advantech et Canonical ont simplifié le flux de travail des développeurs dans cette optique. Par exemple, le service DesignIn d’Advantech permet d’accélérer la définition des piles matérielles et logicielles des clients. De même, Advantech fournit des appareils IoT préchargés avec une image Ubuntu certifiée, une API SUSI et WISE-DeviceOn pour faciliter la gestion simultanée de nombreux appareils. Ces fonctionnalités offrent un logiciel de gestion AIoT prêt à l’emploi avec plus de 200 applications de gestion IoT provenant de la boutique Snapcraft d’Ubuntu.