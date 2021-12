Advanced MédioMatrix signe le Code de conduite européen pour les datacenters

décembre 2021 par Marc Jacob

UN DATACENTER ÉCO-RESPONSABLE, SOUCIEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Ce n’est pas une nouveauté, Advanced MédioMatrix est un datacenter éco-responsable. Eco-conçu, le centre de données messin est soucieux de mettre en place un système de production, de gestion et de fonctionnement prenant en compte les impacts environnementaux. Les normes ISO 14001 et 50001 en attestent. Consommant 100% d’énergie renouvelable, Advanced MedioMatrix a mis en place un système de management de l’énergie efficace, réduisant sa consommation énergétique et son impact environnemental comme en témoigne un PUE inférieur à 1.3*. La production photovoltaïque, le recyclage des eaux de pluie et de la chaleur dégagée par les serveurs sont, entre autres, des dispositifs mis en place au sein du datacenter. La participation au Code de Conduite européen pour les datacenters complète donc cette démarche de green IT et légitimise le datacenter à l’échelle européenne.

* PUE : Power Usage Effectiveness ou indicateur d’efficacité énergétique : ratio entre l’énergie totale consommée par l’ensemble du centre d’exploitation et l’énergie consommée par les seuls systèmes informatiques.

UNE LÉGITIMITÉ À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE

Le programme du Code de conduite européen pour les centres de données est une initiative volontaire gérée par le Centre commun de recherche (CCR) et le service de la science et de la connaissance de la Commission européenne.

L’accent mis sur les économies d’énergie dans le code de conduite couvre deux domaines principaux :

• La charge informatique : la consommation de l’équipement informatique dans le centre de données.

• La charge des installations : les systèmes mécaniques et électriques qui supportent la charge électrique informatique.

Le EU Code of Conduct a été créé en réponse à l’augmentation de la consommation d’énergie dans les centres de données et à la nécessité de réduire les impacts environnementaux, économiques et la sécurité de l’approvisionnement en énergie. L’objectif est d’informer et d’inciter les opérateurs et les propriétaires à réduire la consommation d’énergie d’une manière rentable sans entraver la fonction critique des centres de données.

LA PROTECTION DE VOS DONNÉES, NOTRE PRIORITÉ

En ouvrant le premier datacenter de Moselle, Advanced MedioMatrix se positionne comme l’hébergeur référant de proximité, participant à l’écosystème numérique du territoire. Le datacenter est stratégiquement situé dans la zone d’activités de Mercy, à Peltre près de Metz, le village français numéro un où il fait bon vivre**. Au cœur du réseau très haut débit européen, Advanced MedioMatrix est conçu pour répondre aux besoins en stockage de données des entreprises et collectivités qui pourront venir y installer leurs équipements informatiques en toute sécurité.

** Selon un classement édité par le Journal du dimanche (JDD) en avril 2021