Advanced MedioMatrix obtient deux nouvelles certifications : ISO 50001 et 14001

mai 2021 par Marc Jacob

Advanced MedioMatrix obtient deux nouvelles certifications : ISO 50001 et 14001, attestant la démarche écoresponsable du 1er datacenter mosellan. Ces deux dernières certifications viennent compléter celles déjà acquises au cours des derniers mois, garantissant à Advanced MedioMatrix un niveau de service des plus élevés.

NOS CERTIFICATIONS

TIER III Facility, délivrée par l’Uptime Institute, référence mondiale pour la qualification des datacenters. Advanced MedioMatrix est le 3ème datacenter certifié TIER III Facility en France. Cette certification confirme la qualité des infrastructures énergétiques du bâtiment et sa résilience, garantissant à ses clients une éco-performance et une disponibilité de 99.982 %.

ISO 50001 | Consommant 100% d’énergie renouvelable, Advanced MedioMatrix a mis en place un système de management de l’énergie efficace, réduisant sa consommation énergétique et son impact environnemental comme en témoigne un PUE inférieur à 1.3*.

ISO 14001 | Cette norme complète la précédente. Eco-conçu, Advanced MedioMatrix est soucieux de mettre en place un système de production, de gestion et de fonctionnement prenant en compte les impacts environnementaux. La production photovoltaïque, le recyclage des eaux de pluie et de la chaleur dégagée par les serveurs sont, entre autres, des dispositifs mis en place au sein du datacenter.

* PUE : Power Usage Effectiveness ou indicateur d’efficacité énergétique : ratio entre l’énergie totale consommée par l’ensemble du centre d’exploitation et l’énergie consommée par les seuls systèmes informatiques.

LA PROTECTION DE VOS DONNEES, NOTRE PRIORITE

En ouvrant le premier datacenter de Moselle, Advanced MedioMatrix se positionne comme l’hébergeur référant de proximité, participant à l’écosystème numérique du territoire.

Le datacenter est stratégiquement situé dans la zone d’activités de Mercy, à Peltre près de Metz, le village français numéro un où il fait bon vivre**. Au cœur du réseau très haut débit européen, Advanced MedioMatrix est conçu pour répondre aux besoins en stockage de données des entreprises et collectivités qui pourront venir y installer leurs équipements informatiques en toute sécurité.

** Selon un classement édité par le Journal du dimanche (JDD) en avril 2021.

Fabrice Couprie Président - Fondateur Advanced MedioMatrix : « J’ai souhaité, dès la conception du site Advanced MedioMatrix, structurer le datacenter autour des standards ISO 14001 et 50001.

Ces normes, intégrées dans le système de management, permettent de répondre aux critères exigeants de l’énergie et d’améliorer nos consommations énergétiques pour tendre vers un PUE inférieur à 1.3.

En adéquation avec les valeurs écologiques des actionnaires, la démarche et l’empreinte environnementale ont donc été prises en compte dès la phase de construction à travers une analyse complète du cycle de vie du bâtiment et une architecture éco-conçue.

Enfin, l’utilisation d’énergies renouvelables (305 panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment, récupération de l’eau de pluie etc.) ainsi que notre partenariat énergie 100% verte avec l’UEM prouvent au quotidien notre engagement pour la cause environnementale. »

« Nous sommes très honorés d’avoir accompagné Advanced MedioMatrix sur l’ensemble de leur projet de datacenter, de la phase conception à la phase réalisation puis à la mise en exploitation.

APL a conseillé Advanced MedioMatrix dans la certification de leur datacenter selon les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001 et HDS. Ces standards internationaux sont devenus incontournables pour les opérateurs de datacenter et sont le gage d’une démarche d’amélioration continue et de transparence vis-à-vis des parties prenantes.

Cette réalité fait résolument partie de notre mission Organic Design pour des datacenters en symbiose avec leur environnement. » Robert Bouchard - Président d’APL Datacenter, cabinet de conseil et d’ingénierie spécialisé dans la conception et construction de datacenters en France.