Advanced MédioMatrix annonce son inauguration officielle

septembre 2022 par Marc Jacob

Après deux ans d’ouverture, synchronisée à une pandémie mondiale, Advanced MédioMatrix, premier datacenter Mosellan, annonce, enfin, son inauguration officielle qui aura lieu dans ses locaux, le jeudi 22 septembre 2022 à 18h. L’occasion de présenter à l’écosystème de la Grande Région son ADN et ses valeurs : éco-responsabilité, souveraineté, sécurité et performance.

UN DATACENTER FRANÇAIS...

Une volonté d’indépendance technologique et de souveraineté en matière de protection des données, c’est ce qu’Advanced MédioMatrix (AMM) croit et défend. Héberger dans un datacenter français en France permet d’avoir un contrôle sur ses données ; ces dernières étant soumises à la législation du pays où elles se trouvent. Avec des données sensibles comme peuvent l’être les données médicales (AMM est certifié Hébergeur de Données de Santé), ou les secrets industriels, et dans le contexte géopolitique actuel, il est plus qu’important de s’auto-protéger. Enfin, Advanced MédioMatrix privilégie le Made in France et Made in Europe, tant dans le choix des constructeurs que ceux des partenaires du datacenter. Un engagement qui s’inscrit éga¬lement dans notre démarche éco-responsable.

...ET ÉCO-RESPONSABLE

Eco-conçu, le centre de données messin est soucieux de mettre en place un système de production, de gestion et de fonction¬nement prenant en compte les impacts environnementaux. Les normes ISO 14001 et 50001 en attestent. Consommant 100% d’énergie renouvelable, Advanced MédioMatrix a mis en place un système de management de l’énergie efficace, réduisant sa consommation énergétique et son impact environnemental comme en témoigne un PUE inférieur à 1.3*.

La production photovoltaïque, le recyclage des eaux de pluie et de la chaleur dégagée par les serveurs sont, entre autres, des dispositifs mis en place au sein du datacenter.

* PUE : Power Usage Effectiveness ou indicateur d’efficacité énergétique : ratio entre l’énergie totale consommée par l’ensemble du centre d’exploitation et l’énergie consommée par les seuls systèmes informatiques.

LA PROTECTION DE VOS DONNÉES, NOTRE PRIORITÉ

En ouvrant le premier datacenter de Moselle en 2020, Advanced MédioMatrix se positionne comme l’hébergeur référant de proximité, participant à l’écosystème numérique du territoire.

Stratégiquement situé dans la zone d’activités de Mercy, à Peltre, notre datacenter est le fleuron numérique du territoire français : un équipement à la pointe des dernières technologies, une sécurité et une disponibilité des données garanties et certifiées (Tier III Facility), une infrastructure éco-conçue et éco-responsable, au coeur du réseau très haut débit européen.