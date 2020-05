Adoption massive du télétravail : notre sécurité doit elle aussi aller de l’avant

mai 2020 par Charles Eagan, Chief Technology Officer chez BlackBerry

Depuis quelques semaines, le télétravail est donc devenu la nouvelle norme. Pourtant, de nombreuses entreprises ont encore des difficultés à s’adapter. Toutes cherchent la facilité, le maintien de la productivité, l’efficacité et surtout la sécurité : le nombre de vidéoconférences et de souscriptions à des services de type VPN a explosé pour répondre aux besoins urgents des collaborateurs à travers le monde entier.

Mais qu’adviendra-t-il lorsque les mesures exceptionnelles liées au confinement seront levées ?

Que se passera-t-il lorsque des millions de travailleurs retourneront au bureau ? Nous parlons en ce moment d’un retour à la « normale » mais nos expériences ont radicalement changé ainsi que notre perception du travail et du lieu à partir duquel nous pouvons mener nos différentes taches.

Depuis près d’une décennie, l’avenir du travail est présenté comme un avenir presque entièrement vécu à distance ou de façon virtuelle. Pourtant, la majorité d’entre nous reste attaché au fait « d’aller au bureau », autrement dit à l’idée de se rassembler dans un lieu commun pour travailler ensemble. Alors que la mise en place du télétravail en France s’effectuait lentement, le coronavirus ne nous a pas laissé le choix et a précipité ce changement.

Face à cette nouvelle réalité, notre perception du télétravail et du travail à proprement parlé a changé. De nombreuses entreprises IT essayent de faire en sorte que la technologie et la sécurité puissent suivre cette évolution et faciliter l’adoption de ce nouveau style de travail. Il n’y aura pas de retour en arrière possible, il nous faut aller de l’avant et ériger de nouveaux standards.

Le COVID-19 marquera sans conteste aussi bien nos vies personnelles et professionnelles. Lorsque nous y repenserons, nous nous souviendrons qu’il a été le point de départ de l’évolution de notre façon de travailler et du lieu à partir duquel nous le faisons. Parallèlement à cela, les salariés s’attendent à ce que les entreprises les accompagnent dans la mise en place de ce nouvel environnement. L’objectif est de favoriser les différentes manières de travailler, tout en répondant aux besoins et préoccupations spécifiques de chacun.

Les entreprises doivent comprendre ce changement et l’accueillir avec bienveillance, d’autant qu’il touche une très grande partie des salariés du globe. Le temps des heures fixes de bureau est révolu car déconnecté de la réalité. La prochaine vague d’innovations viendra des entreprises qui se sont libérées de ces règles et qui appliquent déjà des modèles de travail flexibles et profondément repensés.

Les entreprises devront non seulement créer un nouvel environnement de travail qui réponde aux aspirations et besoins de leurs collaborateurs (tout en étant plus productifs), mais surtout le faire en veillant à ce que ce changement de paradigme ne se traduise pas par des vulnérabilités de sécurité généralisées.

Pour éviter le développement de ces vulnérabilités, la mise en place d’une sécurité intelligente et le respect de la vie privée à tous les niveaux sont nécessaires pour notamment palier de potentielles erreurs humaines. Bien souvent, dès qu’ils s’éloignent du cadre traditionnel du travail, les employés ont tendance à commettre des erreurs et à utiliser des solutions dites « de secours » pour pouvoir continuer à travailler efficacement de n’importe où. La sécurité des entreprises doit donc prendre en compte ces nouveaux challenges et usages pour s’adapter.

Une solution de sécurité complète, basée sur le Machine Learning et l’IA prédictive, serait le moyen le plus efficace d’atteindre un niveau de protection optimal et aiderait à mettre en place des politiques de sécurité adaptées aux différents modèles comportementaux et autres lieux d’utilisation, au niveau de confiance réseau, ainsi qu’à l’utilisation des divers appareils.

Concrètement, il s’agit d’une sécurité qui prend en compte les faiblesses humaines ; facilite la mise en place du télétravail à l’échelle mondiale ; protège les réseaux on-premise et pallie les failles des dispositifs VPN ; protège les terminaux de plus en plus nombreux issus d’un environnement BYOD en plein essor ; le tout en garantissant le respect de la vie privée des salariés qui devront utiliser ces différentes technologies pour télétravailler.

Pour que cette nouvelle façon de travailler soit durable et efficace, il est nécessaire d’associer productivité et bien-être des employés et ce, sans sacrifier la sécurité. Toute entreprise doit adapter ses politiques de sécurité pour suivre la cadence et prévenir les risques liés à ce nouvel environnement et auxquels sont exposés les télétravailleurs. Être prévoyant et proactif plutôt que réactif est clé, surtout en matière de sécurisation des méthodes de travail. De plus, il ne faut pas accabler les employés mais plutôt leur donner les outils pour agir.

Historiquement, ce sont dans les moments difficiles que l’ingéniosité humaine s’est révélée la plus prolifique. Avec la création de solutions et de nouveaux concepts, il est possible de définir de nouveaux paradigmes, plus efficaces et plus adaptés à l’environnement. Ce contexte de crise en est le parfait exemple. L’avenir du travail doit être redessiné et, plus que jamais, le travail doit être inclusif et veiller à la protection de chaque individu.