Adoption du cloud, comment contrôler les coûts et bénéfices ?

juin 2020 par Pierre Langlois, Country Manager France and Southern Europe chez Silver Peak

Selon une récente étude menée par IDG, 43 % des entreprises hébergeront la majorité de leur infrastructure applicative dans le cloud d’ici dix-huit mois. Cependant, cette adoption croissante repose sur des financements massifs, les organisations souhaitent donc avoir une visibilité sur les dépenses et, surtout, sur les bénéfices et retours sur investissements.

Selon Pierre Langlois, Country Manager France and Southern Europe chez Silver Peak, en mettant en place le cloud, les entreprises doivent opter pour une architecture réseau qui s’adapte à leurs activités et offre une visibilité sur la productivité engendrée :

« Ces dernières années, les entreprises ont massivement adopté le cloud en se basant sur les promesses de bénéfices en termes de transformation des activités : cette technologie permet en effet des gains de productivité qui mènent ensuite à un rapide retour sur investissement et de futures réductions potentielles des coûts. Bien que cela se confirme dans les meilleurs scénarii, une utilisation optimale du cloud dépend aussi de l’architecture réseau.

Beaucoup d’organisations s’appuient toujours sur des infrastructures traditionnelles dotées d’un routeur qui faiblit désormais sous le poids des activités croissantes dans le cloud ; des architectures qui échouent par conséquent à fournir les bénéfices attendus. Cette approche conventionnelle est au cœur du problème puisque, pour accéder aux applications cloud, les flux d’informations doivent inutilement passer par le datacenter. De ces déplacements non pertinents résultent une utilisation inefficace de la bande passante, des coûts additionnels, une latence accrue, ainsi que de potentielles baisses de productivité.

Pour pleinement déployer le potentiel du cloud, les entreprises doivent mettre en place un modèle de réseau basé sur les activités. Ce schéma permet une plus grande agilité et des économies en CAPEX (dépenses en capital) et OPEX (dépenses d’exploitation). De plus, au quotidien, un réseau basé sur les activités procure aux équipes IT une visibilité applicative claire et simple à analyser ; sans cette capacité, ces employés ne connaîtront rien des performances liées aux applications utilisées et, à terme, des retours sur investissement.

Le bénéfice du cloud peut être pleinement réalisé uniquement en utilisant des outils réseau avancés, où les politiques applicatives sont conformes aux règlements en place. Aussi, il est nécessaire que les utilisateurs soient connectés directement et de façon sécurisée aux applications, peu importe où ils se trouvent. Une approche basée sur les activités élimine alors les déplacements superflus et le risque de compromission. Comme les applications pourront être lancées sans incident, puisqu’elles seront soutenues par le réseau, l’utilisation du cloud sera optimale et efficace en termes de coûts. Finalement, si les entreprises veulent tirer pleinement profit de la transformation numérique, elles doivent s’assurer qu’elles possèdent l’infrastructure réseau adéquate. »