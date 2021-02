Adjungo lance une Grande étude sur la sécurité mobile et le télétravail en Europe

février 2021 par Marc Jacob

Mobilité et télétravail... 2021 débute et vous souhaitez évaluer la sécurité de votre entreprise sur ce domaine ? Vous pouvez le faire en participant à la grande enquête anonyme menée par le groupe européen d’experts de la mobilité, The Enterprise Mobility Experts Alliance (https://emea.mobi/). Votre réponse aidera à déterminer les pratiques actuelles et l’avenir de la sécurité mobile et du travail à distance.