Adista propose une solution de connectivité très haut débit pour travailler à distance

mars 2021 par Marc Jacob

Le couperet est tombé : trois nouveaux départements sont placés sous surveillance renforcée, et un confinement partiel atteint désormais tout le département du Pas-de-Calais, en plus de Dunkerque et du littoral des Alpes-Maritimes. Dans ce contexte, le télétravail continue de faire son chemin dans les entreprises françaises. Un moyen privilégié d’éviter les contaminations entre collaborateurs, mais dont la mise en œuvre et l’efficacité ne sont pas toujours évidentes.

Afin de répondre aux besoins des sociétés en termes de connectivité et de sécurité réseau pour l’ensemble de leurs salariés à distance, l’opérateur de services hébergés Adista a développé Adista Télétravail : une solution complète de services sur-mesure simples et rapides à déployer partout sur l’hexagone.

A ce sujet, le baromètre annuel du télétravail publié par Malakoff Humanis révèle que 41% des salariés interrogés ont confirmé avoir télétravaillé au mois de mai 2020. Un chiffre retombé à un niveau équivalent à celui d’avant-crise (30%) en décembre dernier. En revanche, l’enquête montre que le nombre de jours télétravaillés depuis le début de la nouvelle année est bien plus important aujourd’hui pour ceux qui ont recours à cette pratique (3,6 jours par semaine en moyenne, contre 1,6 fin 2019).

Un changement manifeste des mentalités françaises, jusqu’à récemment plutôt rétives vis-à-vis de cette organisation du travail qui a pourtant montré ces derniers mois sa réelle efficacité. Loin de nuire à la performance des entreprises devant y avoir recours, le télétravail améliorerait même la productivité des salariés, source de nombreux bénéfices s’il est exercé dans de bonnes conditions. Pour donner l’exemple, de multinationales comme Twitter, Salesforce ou encore Spotify permettent dorénavant à leurs effectifs de télétravailler de façon durable.

Permettre l’accès à du haut débit sécurisé partout en France pour les entreprises, grâce à l’exploitation des réseaux d’initiative publique

Si cet essor brutal du télétravail laisse présager de futures mutations dans nos habitudes de collaboration professionnelle, cet engouement est à nuancer. En effet, sa mise en œuvre auprès des salariés n’est pas si aisée : aux contraintes d’équipements se conjuguent souvent des problématiques d’accessibilité à internet, de joignabilité et de sécurité. Un défi d’autant plus complexe lorsque les collaborateurs télétravaillent aux quatre coins de la France et sur des territoires très divers : en zone urbaine, rurale, en montagne, etc. Les entreprises ont ainsi souvent besoin d’accompagnement pour mettre en place les conditions optimales d’exercice de l’activité professionnelle à distance.

Acteur régional à l’origine, devenu aujourd’hui acteur d’envergure nationale, le développement remarquable d’Adista depuis sa création en 2007 s’est fondé sur sa capacité à répondre à des demandes fortes en termes de performance, de débit et de fiabilité. Premier opérateur historiquement présent sur les réseaux d’initiative publique (RIP), Adista a construit une expertise unique pour les exploiter partout en France. Adossée à un maillage de plus de 35 agences réparties sur tout l’hexagone, Adista donne ainsi à toutes les entreprises et leurs collaborateurs la capacité d’accéder à des systèmes de connectivité de très haut niveau.

Adista Télétravail : la solution de connectivité haut débit pour faciliter et déployer la mise en place du travail à distance

Réponse universelle adaptée aux besoins de toutes les entreprises (petites ou grandes), Adista Télétravail est une solution fiable, performante et rapide à déployer. Accessible dans de bonnes conditions tarifaires, cette solution facilite la mise en place du télétravail et permet à tous les collaborateurs de travailler où qu’ils se trouvent en France, exactement comme s’ils étaient sur site. Cela avec le même accès aux données, aux applications, aux moyens de communication (messagerie et téléphonie d’entreprise) et sans utilisation de la box résidentielle ou du mobile personnel.

Disponible dès 45 € par mois, la solution Adista Télétravail propose :

• Une réponse universelle, adaptée aux organisations de toutes tailles, avec les adaptations techniques prévues selon que le client utilise ou pas les services voix et VPN Adista. _• Un déploiement très simple par l’utilisateur sur son lieu de télétravail, pour disposer en quelques minutes de la connectivité 4G, jusqu’à l’intégration au VPN et à la téléphonie de l’entreprise, avec le routeur, la SIM et le téléphone.

• Le travail à domicile comme au bureau, sans modifier l’environnement technique de l’entreprise et sans utilisation de la box résidentielle.