Adista obtient pour la 6ème fois consécutive le label Entreprise Numérique Responsable

mars 2021 par Marc Jacob

Adista fait partie des premières entreprises à avoir obtenu le label Entreprise Numérique Responsable, créé en 2011 par France IT. À l’issue d’un audit en deux étapes réalisées par le Centre International de Ressources et d’Innovation pour le Développement Durable (CIRIDD), organisme indépendant, le label ENR distingue Adista pour l’intégration des préoccupations éthiques, sociales et environnementales dans l’ensemble des métiers de l’entreprise et dans ses relations avec les parties prenantes internes et externes. Des sujets profondément ancrés dans l’ADN d’Adista puisque l’entreprise, acteur important du paysage cloud et télécoms français, a pour objectif de contribuer à une meilleure utilisation des ressources numériques nécessaires aux entreprises, en particulier grâce à la mutualisation et la virtualisation de ces ressources. France IT a établi un référentiel exigeant de bonnes pratiques en termes de numérique responsable. La première phase de labellisation a consisté, pour Adista, à démontrer de manière détaillée la concordance de ses actions avec ce code déontologique élaboré par France IT en matière d’approche commerciale, de process de réalisation de la prestation, mais aussi de démarche de progrès et d’amélioration continue, notamment sur l’aspect « développement durable ». Suivi et amélioration du bilan carbone, gestion réfléchie du cycle de vie des équipements, utilisation raisonnée de l’énergie, intégration de la RSE comme composante de l’offre de services, mobilité vertueuse des collaborateurs, gestion attentive des ressources humaines et qualité de vie au travail, citoyenneté… autant d’initiatives RSE déclinées en actions quotidiennes et gratifiées d’une note de 79/100 pour cette première partie de la démarche. 99% de clients satisfaits des prestations Adista : une garantie de qualité et de professionnalisme

La satisfaction client est un paramètre essentiel du label ENR et compte pour moitié dans l’évaluation de l’entreprise labellisée. Deuxième volet de l’audit, une enquête a été menée auprès des clients Adista dans plusieurs domaines : écoute et compréhension des besoins, transparence des conseils, transparence dans le déroulé du déploiement, réactivité, respect des délais, qualité ressentie, pertinence technique des solutions…

99% de clients satisfaits de la qualité de la prestation délivrée par Adista, 100% des clients satisfaits (dont 77% très satisfaits) de la clarté des explications, 98% des clients satisfaits (dont 76% très satisfaits) de l’organisation mise en œuvre autour des projets : des chiffres positifs qui récompensent la démarche qualité mise en place par Adista. 97% des clients interrogés recommanderaient même Adista comme fournisseur.

Des résultats qui reflètent les valeurs fondamentales d’Adista : bienveillance, prédominance de l’humain, respect des engagements et pragmatisme. Forte des résultats de cette étude, l’entreprise poursuit et renforce son investissement sur le chemin de l’engagement RSE, pilier stratégique de son développement pour les années à venir.