Adista obtient la certification Hébergeur de Données de Santé

mars 2020 par Marc Jacob

Déjà agréé « Hébergeur de Données de Santé » pour ses offres de type IaaS et PaaS depuis 2017, Adista est désormais certifié HDS niveaux 1 à 6 pour ses offres d’hébergement et d’infogérance de services critiques et sensibles de santé. L’offre de santé Oppidom gagne ainsi un label de confiance supplémentaire, pour continuer à délivrer un très haut niveau de sécurité des systèmes d’information de santé et de protection de données à caractère personnel.

L’hébergement de données de santé en toute sécurité

Le certificat a été obtenu à l’issue de l’audit final réalisé par l’organisme de normalisation et de certification professionnelle BSI Group. Une réponse aux principales problématiques IT du secteur de la santé

En couvrant les aspects organisationnels, opérationnels, juridiques et assurantiels, Adista se positionne en véritable accélérateur de confiance en santé numérique : externalisation du risque, recentrage des équipes SI internes sur les projets stratégiques, optimisation de la surface disponible au bénéfice des activités de soin, expérimentation en Intelligence Artificielle, protection des données critiques par externalisation des sauvegardes, échange et partage de données de santé par Messagerie Sécurisée de Santé (MSS) hébergée en environnement HDS, etc. Adista répond à la complexité des besoins métiers de la santé grâce à des offres d’externalisation en cloud privé comme en cloud public tout en intégrant les actifs informatiques existants des établissements de santé.

La nouvelle certification

Rappelons que la certification HDS, délivrée pour une période de trois ans, se base sur un référentiel spécifique de l’Agence de Santé Numérique (ANS). Elle couvre deux axes : le certificat d’infogéreur d’infrastructure physique (niveaux 1 et 2) qui permet de commercialiser des offres de mise à disposition d’hébergement physique et d’infrastructure physique, dites de housing ; le certificat d’hébergeur infogéreur (niveaux 3, 4, 5 et 6) qui permet de commercialiser des offres de mise à disposition d’infrastructure virtuelle (IaaS), de plateforme logicielle (PaaS), d’infogérance d’exploitation et de sauvegarde externalisée.