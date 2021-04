Adista lance Versa Titan

avril 2021 par Marc Jacob

Développée par Versa Networks, spécialiste de la technologie SD-Wan, et proposée en tant que service par l’opérateur Adista, la solution Versa Titan répond aux besoins des entreprises en termes de connectivité, de sécurité et de flexibilité. Compatible avec toutes les architectures, l’intelligence logicielle Versa Titan offre tous les bénéfices attendus d’un réseau « Software Defined » grâce à une approche cloud managée.

Avec Versa Titan, Adista développe son offre Secure SD-Wan avec une solution qui facilite l’intégration des télétravailleurs au réseau d’entreprise en leur garantissant un accès performant et sécurisé aux ressources et applications.

Alors que le télétravail s’est imposé à la faveur de la crise sanitaire, les entreprises ont été confrontées à des risques numériques qu’elles ne maitrisaient pas. En 2020, on estime que le nombre de cyberattaques a quadruplé en une année (donnée de l’ANSSI), révélant les manquements réels dans les défenses des systèmes informatiques des organisations. Dans ce contexte, Adista propose à présent l’offre Versa Titan, appuyée sur la technologie SD-WAN de Versa Networks, pour offrir aux professionnels le meilleur en termes de performance et de fiabilité réseau, et ce qu’ils travaillent depuis le bureau ou à distance.

Grâce à Versa Titan, les directions informatiques acquièrent une visibilité et un contrôle accrus sur le comportement des applications, sur l’utilisation de la bande passante ainsi que sur les performances et la sécurité du réseau de l’entreprise. Titan est une solution SD-WAN managée et paramétrée depuis le cloud. Un portail web unique et son application mobile clairs et intuitifs permettent l’activation rapide des sites sans intervention physique, tout comme le déploiement de services pour chaque établissement de l’entreprise ou l’association dans le WAN de toutes les technologies télécoms.

Versa Titan propose également des fonctionnalités avancées au plus proche des usages des utilisateurs : hiérarchisation dynamique des applications, hybridation des réseaux (avec intégration native de LTE), routage, filtrage, firewalling, détection d’intrusion ou gestion de réseaux WiFi.