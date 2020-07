Adista lance Oppidom Drive&Share

juillet 2020 par Marc Jacob

Adista enrichit sa marque de santé numérique Oppidom avec Drive&Share, son offre d’échange et partage de données de santé à destination des structures de soins et des éditeurs de logiciel.

A l’heure de la transformation numérique de notre société et plus particulièrement de la dématérialisation de tout type d’information, les professionnels de santé sont de plus en plus sollicités pour échanger entre eux, par voie électronique, des données de santé à caractère personnel de leurs patients. Le Programme HOP’EN (Hôpital numérique ouvert sur son environnement) 2018-2022, qui ajoute de nouveaux prérequis dont le recours aux messageries sécurisées de santé (MSSanté), s’inscrit pleinement dans la politique du numérique en santé. L’orientation 3 de sa feuille de route concerne d’ailleurs l’accélération du déploiement des services socles (MSSanté professionnels et citoyens, …).

Dans un contexte anxiogène lié à la multiplication des cyber-attaques dans le milieu de la santé et du lancement du plan ESMS numérique visant à accélérer l’usage du numérique dans les établissements sociaux et médico-sociaux, et après avoir obtenu en février dernier la certification HDS niveaux 1 à 6 pour ses offres d’hébergement et d’infogérance de services critiques et sensibles de santé, Adista enrichit sa marque de santé numérique Oppidom avec Drive&Share, son offre d’échange et partage de données de santé à destination des structures de soins et des éditeurs de logiciel.

L’offre proposée par Adista s’appuie sur la fourniture, l’hébergement et le maintien en conditions opérationnelles de deux catégories de boîtes aux lettres sécurisées :

une dite « Standard » hébergée au sein des datacenters français d’Adista qui s’adresse aux éditeurs de logiciels souhaitant intégrer les fonctionnalités MSSanté au sein de leurs applications métier ;

une dite « M365 », hébergée chez Microsoft, hébergeur certifié HDS, qui s’adresse aux structures de soins et à tout autre type d’organisme souhaitant échanger des données de santé en toute légalité au travers d’une messagerie sécurisée.

Drive&share est une offre complète centrée sur :

Les usages avec une adoption rapide de la messagerie entre confrères répertoriés au sein de l’annuaire MSSanté, l’échange interservices (boîte aux lettres partagée, réunion de concertation pluridisciplinaire, planning des soignants, stockage et partage de documents de santé) et l’échange inter-établissements (envoi de résultats d’analyses biologiques, transmissions d’ordonnance post-téléconsultation à l’EHPAD et à l’officine pharmaceutique, envoi de compte-rendu d’hospitalisation depuis le Dossier Patient Informatisé vers les médecins libéraux, …), interconnexion avec la messagerie Apicrypt, domaine de messagerie personnalisé et dédié.

La sécurité avec des flux de messagerie M365 qui transitent dans un tunnel VPN vers les datacenters d’Adista avant de rejoindre l’espace de confiance MSS, dispositifs d’authentification forte (Multi Factor Authentification, carte CPS, certificat SSL, …), protocoles de communication chiffrés, hébergement HDS. Adista dispose de tous les moyens et compétences indispensables pour accompagner les établissements de santé (proximité, réactivité, professionnalisme et bienveillance), avec une équipe spécialement dédiée aux secteurs sanitaire, social et médicosocial.