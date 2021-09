Adista et unyc, soutenus par Keensight Capital, signent un accord d’exclusivité en vue de leur rapprochement

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Ce projet de rapprochement permettra la constitution d’un nouveau groupe entre l’opérateur alternatif B2B cloud et communications et l’acteur de la vente indirecte de services télécoms. Dès l’année calendaire 2021, ce groupe réalisera un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros et comptera 900 collaborateurs. Ensemble, Adista et unyc ambitionnent d’atteindre un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros en 2025.

Au sein du nouveau groupe, chaque société conservera une activité propre. Ainsi, Adista se consacrera exclusivement à la vente directe sous les marques Adista, Waycom et Fingerprint, tandis qu’unyc concentrera son activité sur la vente indirecte – marque blanche et distribution.

Tout en devenant actionnaire du Groupe qui sera ainsi constitué, détenu majoritairement par le fonds d’investissement Keensight Capital et présidé par Patrice Bélie, Damien Watine continuera à assurer le pilotage d’unyc. Il prendra également part aux discussions et aux choix stratégiques du groupe, au sein du comité de direction et du comité de surveillance, où il siégera.

Ce projet de rapprochement doit être soumis, avant sa réalisation effective, à la consultation préalable des instances représentatives du personnel d’unyc.