Adequancy obtient le label ADEL

juillet 2020 par Marc Jacob

Adequancy s’engage auprès de ses partenaires et obtient le Label ADEL, qui va au-delà du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). Par cette démarche, Adequancy se positionne comme un tiers de confiance vis-à-vis de ses clients et managers de transition.

La révolution numérique a entraîné un bouleversement des comportements individuels et collectifs et, fait de l’exploitation des données personnelles, un enjeu majeur. Cette nouvelle oblige les acteurs du monde digital à, sans cesse s’interroger et s’assurer du respect des bonnes pratiques pour la sécurité et la protection des données.

En créant le premier écosystème digital dédié aux managers indépendants sous forme de plateformes web métiers, la société Adequancy a posé les fondements de ses engagements et de ses responsabilités vis-à-vis de toutes ses parties prenantes : transparence, intégrité, confidentialité.

Ses engagements s’articulent autour de quatre thématiques :

La conception des solutions informatiques utilisées en interne ou mise à la disposition des utilisateurs

La collecte et l’utilisation des données personnelles

La relation avec les utilisateurs

La relation avec les collaborateurs et les partenaires

Dans son prolongement, Adequancy a choisi de signer une charte éthique dans les systèmes d’information automatisés.

Certification des bonnes pratiques digitales d’Adequancy

Dans le cadre de sa plateforme, la société Adequancy est amenée à collecter, traiter et organiser des données personnelles, concernant aussi bien les coordonnées des utilisateurs que des données liées à leurs expériences professionnelles.

Pour instaurer un climat de confiance avec ses clients, les managers de transition dans sa communauté, ses partenaires et ses équipes internes, Adequancy intervient dans le processus digital pour offrir la meilleure expérience à ses utilisateurs. Pour ce faire, elle procède à un arbitrage mesuré entre la logique des algorithmes, savoir-faire métier et relationnel, en toute transparence.

Cette démarche engageante certifie sa pratique éthique en termes de gestion et de protection des données. Son objectif est de garantir la confiance et la sécurité à l’ensemble de ses partenaires utilisateurs.

Elle œuvre au quotidien pour offrir une transparence totale aux utilisateurs dans la collecte et le traitement des données.

Elle guide chaque étape du parcours client et du manager de transition afin de faciliter leur mise en relation.

Enfin, elle développe des solutions techniques et des environnements digitaux qui intègrent la protection des données personnelles et le respect de la confidentialité pour l’ensemble des utilisateurs.

Cette charte est le résultat d’un processus de labellisation éthique avec l’ADEL, une évaluation éthique pour donner du sens, de la sécurité, de la transparence et de la confiance aux traitements des données numériques.

Adequancy souhaite, grâce à ce label, rester conforme aux dispositions et aux exigences de son référentiel et de ses évolutions, en vue de respecter des engagements clairs et lisibles non seulement vis-à-vis du marché du management de transition mais aussi de ses collaborateurs. Elle sensibilise, accompagne et forme ses équipes dans l’amélioration des processus de la société.

Pour Adequancy, le choix de se doter d’une charte éthique signifie répondre aux attentes des clients et des managers de transition : c’est un gage d’engagement et de qualité au service de son écosystème.