Adaptiva relance son programme de distribution et signe avec un nouveau partenaire européen

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Adaptiva et Mobiapps, un leader de l’intégration et du développement d’applications en France, ont annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat qui permettra à Mobiapps d’enrichir ses services de Digital Workspace avec les solutions de gestion des endpoints d’Adaptiva pour éliminer l’infrastructure, les efforts humains et les coûts à l’échelle de l’entreprise.

Dans le cadre de ce partenariat, Mobiapps a rejoint le programme partenaires d’Adaptiva pour lui permettre d’offrir de nouveaux services innovants de fourniture de logiciels à ses entreprises clientes. Ce nouveau service viendra compléter les capacités existantes de Mobiapps en matière de gestion unifiée des endpoints (UEM) et de gestion des appareils mobiles (MDM) et permettra d’accélérer la transformation numérique, de réduire les coûts d’infrastructure et de bande passante, et de distribuer de manière fiable des logiciels et des correctifs à un nombre illimité d’endpoints, où qu’ils se trouvent.