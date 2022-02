Adaptiva obtient les certifications de sécurité ISO 27001 et 27017

février 2022 par Marc Jacob

La certification ISO 27001 démontre qu’Adaptiva a investi dans le personnel, les processus et la technologie pour construire des produits hautement sécurisés qui protègent les environnements des clients. La certification ISO 27017 est plus spécifique aux environnements cloud et garantit que les services cloud d’Adaptiva sont conçus avec une architecture axée sur la sécurité qui respecte les normes les plus strictes en matière de protection des données et de confidentialité. Pour obtenir ces certifications, Adaptiva s’est soumise à un audit tiers formel au cours duquel la société de certification de premier plan, SGS, a vérifié que les processus, procédures et contrôles de développement de logiciels d’Adaptiva répondent à des normes internationales rigoureuses en matière de sécurité et de sûreté.

Les plus grandes marques du monde transforment la façon dont elles gèrent et diffusent du contenu aux endpoints sur tout type de réseau grâce à la suite de solutions de gestion des endpoints d’Adaptiva. S’appuyant sur sa propre plateforme peer-to-peer de pointe, Adaptiva rend la gestion des postes de travail moins pénible grâce à des solutions sans effort qui évoluent automatiquement, sans infrastructure, complexité ou coût supplémentaires.

Les principales normes internationales en matière de sécurité de l’information, ISO 27001 et ISO 27017, sont publiées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) en partenariat avec la Commission électrotechnique internationale (CEI).