Adaptiva annonce le lancement d’une nouvelle version d’Endpoint Health

mai 2021 par Marc Jacob

Adaptiva annonce le lancement d’une nouvelle version d’Endpoint Health, la solution la plus rapide et la plus évolutive pour évaluer et corriger la performance des endpoints. Avec ce lancement, Adaptiva ajoute non seulement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contrôles de santé à son populaire produit Endpoint Health, mais étend également les contrôles de sécurité et les capacités de restauration aux endpoints distants qui sont déconnectés du réseau de l’entreprise. Cela permet de s’assurer que tous les terminaux restent conformes et correctement configurés à tout moment, en tenant compte des environnements hybrides de "travail à partir de n’importe où" qui sont la nouvelle norme post-COVID-19. La dernière version de Endpoint Health est désormais disponible en tant que mise à niveau gratuite pour les clients existants.

La dernière version d’Endpoint Health arrive au moment où les grandes entreprises se tournent de plus en plus vers les services basés sur le cloud en raison d’avantages tels qu’une plus grande flexibilité, des coûts réduits et la possibilité de moderniser leurs systèmes de gestion des terminaux. Endpoint Health offre une visibilité complète de tous les endpoints en temps réel tout en continuant à exploiter l’architecture peer-to-peer d’Adaptiva pour une expérience de remédiation la plus rapide et la plus efficace du secteur. Endpoint Health détecte et corrige de manière proactive les problèmes dès qu’ils surviennent afin de garantir que le parc informatique d’une entreprise reste toujours en bonne santé, et permet aux équipes informatiques d’obtenir des résultats extraordinaires grâce à un nombre illimité de contrôles de santé personnalisés et de capacités de remédiation. La fonctionnalité d’Endpoint Health est vitale aujourd’hui, car de nombreuses organisations ne savent pas ce qui se passe réellement avec tous leurs terminaux.

Selon Gartner, « Gartner constate une résurgence de la volonté d’identifier et de remédier automatiquement aux problèmes des endpoints ». En outre, Gartner considère une hypothèse stratégique dans ce rapport selon laquelle « D’ici 2024, l’analyse et l’automatisation des endpoints aideront le personnel de service de l’espace de travail numérique à transférer 30 % du temps consacré au support et à la réparation des endpoints vers l’ingénierie continue. »

En fait, dans une étude de cas récente avec l’un des plus grands détaillants du monde, Adaptiva a constaté que 55% des appareils échouaient aux contrôles Endpoint Health. Parmi ceux-ci, 89 % présentaient des problèmes qui ont pu être résolus automatiquement grâce au produit d’Adaptiva.

La nouvelle version de Endpoint Health est encore plus impressionnante, avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et capacités. Il s’agit notamment de :

• Prise en charge du travail à domicile : À l’heure où les employés du monde entier travaillent à distance, la technologie innovante d’Adaptiva garantit que les contrôles de santé sont effectués en toute sécurité sur chaque terminal, quel que soit le mode de connexion des utilisateurs, qu’ils soient ou non connectés à un réseau privé virtuel, et où qu’ils se trouvent. Les bilans de santé sont déployés à grande vitesse et à grande échelle sans affecter les performances du réseau, de sorte que les entreprises peuvent maintenir leurs machines et appareils en bon état à tout moment.

• Nouvelle interface Utilisateur : Avec cette version, Adaptiva a complètement revu son expérience utilisateur. La conception très intuitive et conviviale rend également remarquablement simple et efficace pour les administrateurs informatiques l’exécution de contrôles de santé dynamiques, le tout dans le même éditeur et sans avoir à créer manuellement des politiques.

• Tableaux de bords intégrés : Grâce à de nouveaux tableaux de bord très épurés, Endpoint Health offre un système de reporting considérablement amélioré et fournit une visibilité complète et instantanée de la santé, de la sécurité et de la conformité de tous les terminaux dans les entreprises de toute taille. Outre la surveillance de l’environnement global, les utilisateurs ont la possibilité de surveiller les machines par catégories, par exemple par groupe ou par emplacement. Ces vues très spécifiques et faciles à lire permettent aux administrateurs informatiques de surveiller de près les tâches. Les tableaux de bord permettent également de gagner du temps en fournissant une image claire et actualisée de l’environnement et en indiquant quand et où ils doivent intervenir.

• Contrôle de conformité supplémentaires : Adaptiva est connu pour prendre en compte les commentaires de ses clients à chaque cycle de développement de produit. Avec cette version, de nombreux nouveaux contrôles de santé avec pré-réparation ont été introduits pour aider les entreprises à répondre à des besoins spécifiques. Par exemple, Adaptiva a ajouté des contrôles pour les services d’exécution du compte utilisateur, la politique de prévention de l’exécution des données (DEP), les actions du client ConfigMgr, etc.