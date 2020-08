Adaptiva

août 2020 par Marc Jacob

Contact : Nicolas Ippolito / nicolas.ippolito@adaptiva.com / +33 (0)6 03 79 55 74

Année de création : 2004

Activités : Management et sécurisation des postes utilisateurs

Description du produit phare pour 2020 :

OneSite Cloud : Plateforme de distribution de contenu, correctifs, mises à jour et migration d’OS sur tous les endpoints internes et externes, quelque soient leur méthode de connexion.

Endpoint Health : Management de la configuration et de la compliance des postes utilisateurs

Evolve VM : détection et remédiation proactive des vulnérabilités endpoints Green Planet est notre outil de réveil des postes qui protège l’entreprise en activant à distance les endpoints nécessitant des mises à jour et des correctifs logiciels

Adresse du site Internet : www.adaptiva.com

Services proposés sur ce site : webinars, datasheet, whitepapers, démos.

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

Adaptiva vous aide à accélérer votre transformation numérique : nos solutions vous aident à passer d’une infrastructure sur site traditionnelle au Cloud et à la gestion moderne des endpoints à votre propre rythme pour rendre votre entreprise plus agile, résiliente et sécurisée. Nos solutions prennent en charge plusieurs plates-formes de gestion de système et permettent de garantir la sécurité et la mise à jour des postes utilisateurs, même en cas de panne de votre réseau d’entreprise.