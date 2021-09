Adam Tarbox prend la tête des opérations channel de Nutanix en EMEA

septembre 2021 par Marc Jacob

Nutanix annonce la nomination d’Adam Tarbox au poste de Vice President EMEA Channel Sales. Cette promotion de haut niveau démontre l’investissement continu de Nutanix dans le channel, qui cherche à accélérer l’entreprise vers son prochain niveau de croissance et à soutenir les partenaires et les clients dans leur voyage vers le cloud hybride et multicloud.

À ce titre, Adam Tarbox dirigera tous les canaux de ventes, et sera le fer de lance des activités de distribution dans tous les pays d’Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Il s’appuiera sur sa vaste expérience du secteur pour jouer un rôle stratégique dans le soutien de l’expansion de Nutanix dans la région EMEA. En assumant la responsabilité globale des stratégies de commercialisation de Nutanix auprès des revendeurs, des distributeurs, des partenaires de plate-forme OEM, des intégrateurs de systèmes et des partenaires technologiques dans la région EMEA, il jouera un rôle clé dans la croissance continue et le succès de l’écosystème de distribution et d’alliance déjà enviable de la société.

Avant son nouveau rôle, Adam était directeur de l’activité des intégrateurs système mondiaux (GSI) pour la région EMEA, où il était chargé de développer et d’exécuter une stratégie d’alliance régionale globale pour les partenaires GSI de Nutanix. Adam a dirigé avec succès une équipe répartie dans toute la région EMEA et chargée de mener des activités de commercialisation avec les GSI autour d’offres conjointes pour les marchés horizontaux et les verticaux industriels.