ActiveEon et 3DS OUTSCALE s’associent pour offrir une orchestration IT et IA sur une Marketplace SecNumCloud

mars 2023 par Marc Jacob

Activeon annonce un partenariat avec 3DS OUTSCALE, filiale de Dassault Systèmes et fournisseur de cloud souverain. Ce partenariat stratégique vise à offrir aux clients une expérience transparente et sécurisée en matière d’orchestration des charges de travail et de l’IA sur une marketplace SecNumCloud.