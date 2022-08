Acronis se classe dans la catégorie High Performer de l’indice Canalys Endpoint Security Vendor Performance Index pour le 1er trimestre 2022

août 2022 par Marc Jacob

Analystes réputés du marché mondial de la technologie, Canalys publie chaque trimestre son rapport d’étude de la performance des fournisseurs de solutions de sécurité des terminaux afin de faire le point sur les parts de marché et les tendances du secteur. Pour cette édition, Canalys a « évalué la performance des fournisseurs, en termes d’adoption des solutions de sécurité des terminaux par les clients, au cours des 12 derniers mois (de juillet 2021 à juin 2022) ».

Dans l’édition 2022 du rapport, Canalys loue la solution de sécurité des terminaux d’Acronis et ses services intégrés de sauvegarde et de restauration des données. Acronis n’est considéré comme fournisseur de plateforme de protection des terminaux (EPP, Endpoint Protection Platform) que depuis son entrée officielle au classement Endpoint Security Vendor Performance Index de Canalys en avril 2021. Depuis, Acronis a poursuivi le développement de ses solutions de sécurité des terminaux, avec l’annonce de l’intégration des plusieurs plateformes de grands fournisseurs de services et d’améliorations fonctionnelles de sa plateforme de cyberprotection tout en un dédiée aux fournisseurs de services, Acronis Cyber Protect Cloud.

« En classant Acronis dans la catégorie High Performer de notre indice Endpoint Security Vendor Performance Index nous témoignons des exceptionnelles performances commerciales de l’entreprise et de la qualité supérieure de ses offres », confirme Alex Smith, vice-président de Canalys. « Par son approche unique de la cyberprotection et le soin apporté à ses partenaires Channel, Acronis a toutes les chances de conforter durablement sa position de leader de la protection des terminaux auprès des fournisseurs de services et des revendeurs. »

Plus de 20 000 fournisseurs de services et 750 000 entreprises dans quelque 150 pays font confiance aux solutions de cyberprotection Acronis. Rien que l’an dernier, Acronis Cyber Protect a empêché plus d’1 million d’attaques et protégé plus de 2,66 millions de charges de travail, évitant de fait des temps d’arrêt coûteux aux fournisseurs de services et organisations IT des entreprises clientes qui peuvent ainsi mieux tenir leurs engagements de continuité de l’activité.