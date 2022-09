Acronis se classe Visionnaire dans l’édition 2022 du Gartner® Magic Quadrant™ consacré aux Solutions de sauvegarde et de restauration pour entreprise

septembre 2022 par Marc Jacob

Les rapports du Magic Quadrant du Gartner sont le résultat d’une étude fouillée et rigoureuse de segments de marché spécifiques visant à fournir une vue globale des positions relatives des fournisseurs en présence sur des marchés à forte croissance avec une forte différenciation des acteurs. Pour Gartner, le « marché des solutions de sauvegarde et de restauration pour entreprise se focalise sur des technologies de transformation ou des approches en réponse aux nouveaux besoins des utilisateurs ».

Cette édition du rapport reconnaît Acronis pour sa solution Acronis Cyber Protect Cloud ainsi que pour sa capacité d’exécution et l’exhaustivité de sa vision.

Plus de 20 000 fournisseurs de services, 750 000 entreprises et prestataires de services dans plus de 150 pays font confiance aux solutions de cyberprotection d’Acronis. Au cours de l’année passée, Acronis Cyber Protect a permis d’éviter plus d’1 million d’attaques et protégé plus de 2,66 millions de charges de travail, permettant ainsi aux fournisseurs de services et aux équipes IT des entreprises d’éviter des temps d’arrêt coûteux et d’assurer la continuité des opérations.