Acronis présente son nouveau programme Partenaires #CyberFit

février 2021 par Marc Jacob

Acronis annonce une nouvelle version améliorée de son programme Partenaires Acronis #CyberFit. Acronis entend en effet accompagner le développement de ses partenaires, fournisseurs de services cloud en particulier, et mieux récompenser les fournisseurs de services et revendeurs partenaires pour leur expertise, leur engagement et la croissance de leurs ventes en leur proposant des avantages corrélés à la performance et une rémunération supplémentaire.

L’écosystème cloud d’Acronis a plus que doublé depuis 2018 et nous avons enregistré la plus forte augmentation du nombre de nouveaux partenaires l’an dernier, avec +30% de nouveaux fournisseurs de services actifs en 2020. Toujours plus à l’écoute de ses partenaires, Acronis leur propose à présent un programme adapté aux stratégies de commercialisation visionnaires qui leur promet des rémunérations supplémentaires pour le déploiement de solutions cloud idéalement adaptées aux besoins de protection de leurs clients.

Nouveautés du programme partenaires amélioré d’Acronis

Le nouveau programme Partenaires Acronis #CyberFit propose désormais les avantages suivants aux fournisseurs de services et aux revendeurs :

• Des avantages financiers croissants au gré de la progression des partenaires dans le programme, avec des remises et des fonds de développement marketing (MDF) sur proposition.

• Des outils d’aide au marketing et à la vente, avec de nouveaux outils d’automatisation marketing et de renouvellement prévus pour mars 2021.

• L’assistance à la gestion de compte graduée selon le niveau du programme, avec une offre de support marketing réservée aux membres Platinum.

• Un meilleur support technique pour des délais de réponse raccourcis.

• Des formations technico-commerciales via Acronis #CyberFit Academy, avec des cours en ligne et en présentiel.

Acronis annonce également que, dès le mois de mars, les partenaires vont pouvoir se connecter au nouveau portail Partenaires Acronis, qui facilitera plus encore les opérations de gestion de compte et de communication avec Acronis.

Pour faire suite à cette annonce, Acronis animera le 2 février à 16h (CET) un événement virtuel pour le lancement officiel du programme Partenaires Acronis #CyberFit 2021. Ce sera l’occasion pour les partenaires d’en apprendre plus sur la feuille de route et les autres annonces d’Acronis pour 2021 : nouveaux outils, modèles de licence et formations.

Acronis lèvera également le voile sur un nouveau format de licence adapté aux ventes de services de cyberprotection pour aider les partenaires à s’ouvrir à de nouvelles opportunités pour diversifier leurs sources de revenus.