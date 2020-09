Acronis présente Acronis Cyber Protect 15

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

D’après les conclusions de l’Acronis Cyber Readiness Report 2020, les entreprises ont impérativement besoin d’une solution de cyber protection durablement économique, capable de réduire la complexité et de renforcer la sécurité.

Ce rapport a été réalisé auprès de 3 400 entreprises et télétravailleurs du monde entier (17 pays dont la France, Suisse, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Japon, Etats-Unis…) dans le sillage de la pandémie (COVID-19). Celui-ci révèle que 92 % des entreprises interrogées ont effectivement adopté de nouvelles technologies facilitant le télétravail, et notamment des outils collaboratifs, ainsi que des solutions de préservation de la confidentialité et de cybersécurité des terminaux.

Il ressort de ce rapport que les télétravailleurs sont surtout visés par des attaques de phishing, par déni de service distribué (DDoS) ou encore des applis de vidéoconférence.

Les attaques de phishing se multiplient comme jamais, ce qui n’a rien de surprenant sachant que 2 % seulement des entreprises envisagent le filtrage d’URL quand elles évaluent une solution de cybersécurité. Cette négligence expose les télétravailleurs aux sites de phishing.

39 % des entreprises interrogées ont été visées par une attaque de vidéoconférence au cours des trois mois précédents dans le contexte d’utilisation des applis Zoom, Cisco Webex, et Microsoft Teams.

Les centres de cyber protection Acronis (CPOC) ont, en outre, découvert que 35 % des attaques de malwares parvenaient à tromper les défenses des entreprises n’ayant pas déployé Acronis Cyber Protect.

Via ses fonctionnalités intégrées de protection des données et de cybersécurité de nouvelle génération (détection comportementale à base d’Intelligence Artificielle bloquant les attaques zéro-day, filtrage d’URL, évaluation des vulnérabilités, protection des vidéoconférences et gestion automatisée des correctifs), Acronis Cyber Protect 15 protège les entreprises des cybermenaces actuelles tout en leur permettant de restaurer leurs données et systèmes dans le délai le plus court possible.