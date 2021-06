Acronis ouvre un nouveau centre R&D de cyberprotection et de formation de partenaires en Israël

juin 2021 par Marc Jacob

Acronis annonce l’ouverture d’un bureau à Herzliya, Israël, avec l’intention d’investir près de 80 millions de dollars dans le pays sur les cinq prochaines années. Ce nouveau centre de recherche et développement en cybersécurité fournira aux partenaires d’Acronis des opportunités commerciales locales, ainsi qu’une assistance technique et éducative. Il est également prévu de recruter et de former de nouveaux partenaires cloud. Enfin, ce centre R&D vient s’ajouter au réseau mondial des centres Cyber Protection Operations Centers (CPOC) d’Acronis.

Cette annonce intervient quelques semaines seulement après une levée de fonds de 250 millions de dollars qui a porté la valorisation de l’entreprise à plus de 2,5 milliards de dollars. Une partie de ces fonds ira directement au centre de Herzliya pour recruter de nouveaux collaborateurs et soutenir les partenaires régionaux. Acronis prévoit en effet de recruter plus de 100 ingénieurs hautement qualifiés, scientifiques et professionnels de la cybersécurité. Des investissements seront également consentis pour augmenter le nombre d’agrégateurs cloud, de distributeurs et de fournisseurs de services dans la région, où l’entreprise est présente depuis 2008.

Cette ouverture de bureau est la dernière d’une série d’annonces d’expansion des activités d’Acronis dans la région. Acronis a fait l’acquisition de la société de cybersécurité israélienne CyberLynx Security à la fin de l’année dernière et ouvert un nouveau datacenter en Israël en avril.

Le bureau israélien sera dirigé par le directeur général Gili Moller, qui a plus de 15 ans d’expérience en R&D et en gestion produit dans des entreprises de la tech en Israël.

Pour recruter autant que nécessaire, Acronis va collaborer avec les entreprises de la région et les meilleures universités israéliennes et instaurer des collaborations R&D, ainsi que des formations et du mentorat pour aider les candidats à se perfectionner.