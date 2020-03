Acronis offre une solution de collaboration sans frais à tous les fournisseurs de services pour prendre en charge les télétravailleurs dans le cadre de l’épidémie du coronavirus

mars 2020 par Marc Jacob

Alors que les activités mondiales s’adaptent à l’environnement de travail à distance exigé par la réponse COVID-19, les clients comptent sur les fournisseurs de services pour les aider à s’adapter. Acronis comprend les défis auxquels les fournisseurs de services sont confrontés pour fournir un environnement de collaboration sécurisé aux travailleurs distants en dehors des réseaux d’entreprise, et propose une solution qui peut être mise en œuvre gratuitement pendant l’épidémie. Les prestataires de services peuvent répondre aux besoins de leurs clients sans assumer de charges financières supplémentaires et ni augmenter leurs coûts d’exploitation.

De plus, Acronis propose des vidéos de formation et de la documentation pour aider les fournisseurs de services à former leurs clients et leurs utilisateurs finaux et à les intégrer.

Les partenaires Acronis qui recherchent des informations supplémentaires sur les ressources mises en place doivent contacter leur responsable de compte.