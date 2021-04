Acronis lance un nouveau portail pour les fournisseurs de services, les revendeurs et les distributeurs

avril 2021 par Marc Jacob

Acronis annonce son nouveau portail partenaires riche en services de support et en aides au marketing et à la vente pour les fournisseurs de services, revendeurs et distributeurs du programme Partenaires #CyberFit. Ce portail a été pensé pour mieux accompagner les partenaires par un accès facilité aux contenus, aux outils et aux formations qui leur sont utiles pour développer leur activité de cyber protection.

Le formidable essor de l’écosystème Acronis, qui a doublé en 2018 et enregistré 30% de nouveaux partenaires en plus l’an dernier, a en effet incité l’entreprise à vouloir redynamiser son portail partenaires avec une interface simple et familière et de nouvelles fonctionnalités pensées pour aider les partenaires à gagner en rentabilité en valorisant pleinement leur offre de cyber protection.

Disponible en six langues à la même URL que le portail existant, ce nouveau portail confère plus de pouvoir aux partenaires Acronis, fournisseurs de services, revendeurs et distributeurs. Voici quelques unes des améliorations proposées :

• Navigation plus simple avec un tableau de bord central qui propose au partenaire une synthèse de son compte avec des options personnalisables pour les scénarios de support, les fonds de développement marketing (MDF), l’enregistrement d’opportunités, les possibilités de renouvellement, etc. Les conditions à remplir, les avantages promis et les offres promotionnelles sont immédiatement accessibles. L’interface calquée sur Acronis Management Console permet de configurer les accès en fonction des rôles et des responsabilités.

• Meilleures aides au marketing et à la vente, avec notamment des outils intégrés d’automatisation marketing pour rationaliser les opérations de promotion et de vente et les campagnes d’e-mailing et pour aider les revendeurs à mieux gérer les opportunités de renouvellement. Les partenaires ont également accès au programme des licences NFR d’Acronis.

• Contenus marketing prêts à l’emploi ou à composer soi-même, exécutables depuis le portail directement, avec un grand choix de campagnes prêtes à l’emploi, d’e-mails de relation client, de contenus pour les réseaux sociaux, de campagnes d’e-mailing, de bannières web et pages d’accueil personnalisables, et plus encore pour permettre aux partenaires de saisir les opportunités marketing en toute flexibilité.

• Meilleure visibilité du support pour les tickets sur les questions techniques et commerciales avec une nouvelle section Support conçue pour rationaliser l’enregistrement des demandes et fournir des tickets de support avec suivi. La gestion des opportunités de vente et de renouvellement est également simplifiée.

• Accès aux formations spécialisées Acronis #CyberFit Academy depuis le nouveau portail directement, y compris aux formations à l’utilisation des produits, aux certifications techniques, etc.

Les partenaires ayant testé le nouveau portail confirment que les nouveautés favoriseront leurs efforts de commercialisation et les aideront à rationaliser leurs initiatives commerciales et marketing.

Le nouveau portail réserve des avantages immédiats à tous les partenaires Acronis mais les partenaires de plus haut niveau bénéficient de fonctionnalités plus avancées.