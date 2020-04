Acronis lance l’édition 2020 de son programme de partenariat mondial Acronis #CyberFit

avril 2020 par Marc Jacob

Fort de plus de 50.000 partenaires et alliances technologiques avec de grands noms de la technologie, Acronis est plus qu’un fournisseur, c’est un allié de la réussite de ses partenaires.

Maintenant que nous sommes tous plus dépendants aux données que jamais dans l’histoire, que toujours plus de personnes télétravaillent et que de nouvelles cyber menaces se profilent à l’horizon, les entreprises ont besoin du plus haut niveau de cyber protection. C’est pourquoi Acronis mesure l’urgence de fournir à ses partenaires une technologie et des outils supérieurs adaptés à l’évolution des menaces.

Au travers du programme Acronis #CyberFit, les partenaires vont avoir accès à de nombreux outils et services de support de façon à accroître leur potentiel de croissance :

Fonds de développement marketing

Ce fonds s’adresse aux partenaires qui souhaitent développer leur activité avec Acronis. Ils y trouveront aussi des outils marketing pour dérouler les campagnes et opérations de marketing.

Programme Acronis #CyberFit Challenge

Dans le cadre de son programme #CyberFit Challenge, Acronis invite ses partenaires à suivre des formations et des masterclass, à participer à des événements et des webinaires #CyberFit en présence d’athlètes de renom, ainsi qu’à concourir pour remporter des prix remis en exclusivité par les partenaires du monde du sport d’Acronis.

Solutions de télétravail

Acronis équipe ses partenaires des outils dont ils ont besoin pour constituer des environnements de télétravail fiables et adaptés aux besoins de support de leurs clients. Ils obtiennent notamment gracieusement une technologie pour la synchronisation et le partage de fichiers d’entreprise. Ces fonctions de protection des télétravailleurs et de leur charge de travail viennent compléter les fonctions intégrées de sauvegarde et de cybersécurité déjà présentes dans Acronis Cyber Protect Cloud, de sorte que les entreprises puissent continuer de fonctionner au mieux et en toute sécurité en ces temps difficiles.

Accès facilité au programme Acronis #CyberFit Platform Program Ce programme qui s’adresse aux développeurs, aux fournisseurs de services et aux éditeurs de logiciels indépendants (ISV) les aide à accélérer leurs opérations d’extension, de personnalisation et d’intégration et leur apporte des formations et certifications utiles pour accélérer leurs cycles de développement et la mise sur le marché de nouvelles solutions. La plateforme Acronis Cyber Platform sert de fondation à l’ensemble des services Acronis et inclut une série d’API avec kits SDK (software development kits) et échantillons de code. Les partenaires qui se connectent à la plateforme peuvent se démarquer de la concurrence en proposant de protéger de nouvelles sources de données, de prendre en charge de nouveaux sites de stockage de données, ou encore de renforcer leurs applications grâce à la cyber protection. Les partenaires qui le souhaitent peuvent commercialiser leurs solutions dans le cadre de l’écosystème Acronis sur le portail Acronis Cyber Solutions Portal.

Acronis Cyber Foundation

L’Acronis Foundation a vocation à diffuser la connaissance par le financement d’écoles, de la recherche et de programmes de formation auprès des populations du monde entier. Acronis invite ses partenaires à construire des cyber écoles et à participer à des treks de construction d’écoles afin de préparer un avenir meilleur aux enfants de régions défavorisées. Le programme Acronis #CyberFit Partner Program regorge d’avantages, sans oublier Acronis #CyberFit Academy, cursus de perfectionnement des compétences technico-commerciales en cyber protection, promotions Channel exclusives, support technique renforcé et campagnes prêtes à l’emploi enrichies.

Une technologie de cyber protection primée et éprouvée pour les entreprises de toute taille

Les solutions Acronis Cyber Protection permettent aux partenaires d’éviter de façon proactive les cyberattaques et les temps d’arrêt, d’opérer des reprises simples et rapides et d’automatiser les configurations de protection des clients pour lutter contre les dernières menaces, mais aussi de faire profiter leurs clients de ces nombreux avantages. C’est la promesse pour les partenaires de marges supérieures, d’un meilleur respect des accords SLA, de performances accrues, de ventes facilitées et d’une diminution des désabonnements, le tout à un coût plus avantageux.

Par cette approche soignée, partenaires et clients sont assurés d’être #CyberFit et prêts à faire face aux nouvelles menaces qui visent leurs données, leurs applications et leurs systèmes.