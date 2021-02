Acronis et British Telecom unissent leurs efforts pour assurer la cyberprotection des professionnels SOHO au Royaume-Uni

février 2021 par Marc Jacob

Cet accord intervient alors que les experts ont constaté une recrudescence des cyberattaques au Royaume-Uni, à plus 20% en 2020. La pandémie de COVID-19 a profité aux cybercriminels qui ont saisi l’occasion d’infiltrer les systèmes des salariés contraints de travailler chez eux pour accéder aux données du réseau de leur entreprise, une tendance qui devrait s’accélérer en 2021.

Cette solution de cyberprotection repose sur l’intégration améliorée par l’IA des fonctions de sauvegarde et anti-malware d’Acronis. Les utilisateurs sont certains d’effectuer des sauvegardes exemptes de tout malware, pour pouvoir restaurer ensuite les données en toute sécurité. La solution bloque également les cyberattaques de façon proactive par son programme anti-malware certifié VB100 et elle restaure automatiquement les fichiers affectés. L’interface unique intuitive réduit la complexité de gestion de la sécurité et des sauvegardes.

« Nous équipons nos clients de technologies de pointe pour qu’ils puissent prospérer dans le monde du numérique. Garantir la protection de leurs données fait partie de notre mission », déclare Aurorah Cheney, Senior Manager, Enterprise Security Propositions. « Après avoir examiné plusieurs solutions concurrentes, il nous est apparu clairement que l’approche de cyberprotection d’Acronis est la meilleure pour la sécurité des sauvegardes des petits entrepreneurs afin qu’ils puissent développer sereinement leur activité. »

BT proposera plusieurs niveaux de stockage en fonction des besoins, chacun permettant les sauvegardes sécurisées de cinq postes fixes ou portables et d’un nombre illimité de smartphones et tablettes. Toutes les offres sont assorties d’une interface utilisateur simple permettant de suivre l’activité de sauvegarde et de cybersécurité, et de visualiser les ransomwares bloqués et les résultats d’analyse anti-malware. Les utilisateurs ont le choix de copier et restaurer des fichiers et dossiers individuels ou tout leur disque dur. Plus d’information sur : https://business.bt.com/products/co....

La cyberprotection des professionnels SOHO

Les cybercriminels affinent constamment leurs cyberattaques et utilisent des technologies de pointe comme l’IA et l’automatisation pour créer des malwares sans cesse plus sophistiqués. Ils ciblent de plus en plus les ordinateurs, smartphones et tablettes des télétravailleurs et professionnels SOHO, misant sur une plus grande vulnérabilité pour se frayer un accès et accéder à de précieuses données confidentielles.

Sachant qu’un malware a une durée de vie moyenne en 2020 de 3,4 jours, les sociétés de recherche en sécurité comme AV-Test déplorent plus de 350 000 nouvelles menaces originales chaque jour. Les solutions traditionnelles ne sont plus adaptées aux cybermenaces actuelles. La seule sauvegarde ne suffit plus à protéger les données car les nouveaux malwares visent les logiciels et fichiers de sauvegarde pour s’assurer que les victimes n’auront d’autre choix que de payer la rançon. Et les solutions conventionnelles de cybersécurité n’offrent pas les fonctionnalités de protection et de restauration des données dont les utilisateurs ont besoin en cas d’attaque.

La multiplication de solutions ad hoc fragilise la ligne de défense en plus de coûter plus cher et d’être plus compliquée à administrer.

L’approche unique de la cyberprotection d’Acronis intègre des fonctionnalités de cybersécurité avancées à la meilleure solution de sauvegarde qui soit, ce qui a pour effets de renforcer la sécurité, de réduire la complexité et aussi de coûter moins cher.

Par ce partenariat, c’est la première fois qu’Acronis ajoutera une solution de cyberprotection conçue pour les professionnels SOHO à sa plateforme Acronis Cyber Cloud, qui permet aux fournisseurs de services, aux opérateurs télécom et aux hébergeurs de proposer une large offre de solutions de cyberprotection.

Toutes les solutions Acronis, dont celle dont bénéficiera BT, réunissent les cinq vecteurs SAPAS de la Cyber Protection : fiabilité, accessibilité, confidentialité, authenticité et sécurité de toutes les données, applications et systèmes.