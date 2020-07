Acronis est classé « Visionnaire » dans l’édition 2020 du Magic Quadrant de Gartner pour les solutions de sauvegarde et de restauration de datacenter

juillet 2020 par Marc Jacob

Acronis vient d’être nommé Visionnaire dans l’édition 2020 du Magic Quadrant de Gartner pour les solutions de sauvegarde et de restauration de datacenter, après avoir été considéré comme un acteur de Niche en 2019. Cette promotion au statut de Visionnaire fait suite à l’annonce par Acronis de sa nouvelle offre de reprise après sinistre « as-a-service » dans le cadre d’Acronis Cyber Cloud for Enterprise, de l’ajout de fonctionnalités de cybersécurité à sa plateforme Acronis Cyber Backup et de l’amélioration de ses fonctionnalités de sauvegarde de machine virtuelle.