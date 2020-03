Acronis choisit Western Digital pour se doter d’une infrastructure de stockage globale

mars 2020 par Marc Jacob

Afin de suivre la croissance exponentielle de ses volumes de données générés, Acronis avait en effet besoin d’une solution de stockage rentable, fiable et garantissant la protection des données au fur et à mesure de leur croissance.

Acronis a mené à terme la phase 1 de la mise à niveau planifiée : en quelques semaines, la majorité de son infrastructure de stockage mondiale a été ainsi équipée de plates-formes Western Digital Ultrastar. Son environnement affiche à présent près de 130 pétaoctets de capacité, chiffre qui devrait augmenter par la suite. L’investissement dans les solutions Ultrastar de Western Digital a permis à Acronis de réduire ses dépenses en matière de stockage ainsi que ses coûts d’exploitation, tout en simplifiant la gestion de son très vaste parc de stockage global. Autre avantage conféré par le passage à une architecture basée sur des solutions Western Digital : la planification de la capacité est simplifiée et les coûts sont plus prévisibles.

Les plates-formes Ultrastar Data60 et Data102 sont des ensembles JBOD SAS 12 Gb/s à haute densité et capacité élevée ; ils peuvent accueillir jusqu’à 60 disques durs (HDD) et 102 disques SSD dans un boitier compact 4U, pour une capacité brute de 900 To et 1,5 Po respectivement. Ces plates-formes de stockage hybride sont des ensembles JBOD très denses qui offrent la souplesse de pouvoir panacher disques durs et disques SSD afin d’obtenir le juste équilibre entre capacité, performances et coûts. Ces deux plates-formes sont des composants clés des systèmes de stockage désagrégé et de stockage défini par logiciel (Software-Defined Storage, ou SDS) de nouvelle génération.

Grâce à l’approche globale de Western Digital, qui couvre de façon unique la totalité du processus du silicium aux systèmes (silicon-to-systems), les plates-formes Ultrastar Data offrent la fiabilité dans la durée dont ont besoin les clients d’Acronis. Elles sont équipées d’innovations telles que la fonctionnalité IsoVibe™ qui isole les vibrations pour garantir des performances plus homogènes même en cas de charges de travail très lourdes. L’autre innovation est la technologie de refroidissement de zone ArcticFlow™, qui permet aux disques de fonctionner à des températures plus basses que celles des autres systèmes.