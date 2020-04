Acronis annonce la nomination de Candid Wüest au poste de Vice-Président de la Recherche sur la Cyberprotection

avril 2020 par Marc Jacob

Acronis annonce la nomination de Candid Wüest au poste de Vice-Président de la rRecherche sur la Cyberprotection chez Acronis. M. Wüest dirigera une recherche accélérée sur les dernières tendances du paysage des menaces et sur les nouvelles méthodes de protection conçues pour améliorer en permanence les solutions de cyberprotection les plus innovantes au monde. Dans le cadre de ses fonctions à Acronis, M. Wüest sera le responsable technique des d’intervention en matière de sécurité et gèrera le centre d’opérations de recherche en cyberprotection (CPOC) d’Acronis pour l’Europe, Le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Avec son équipe, il effectuera également une analyse des tendances des logiciels malveillants, générant des recommandations pour les clients et les équipes de développement de produits d’Acronis qui influenceront les futures innovations des offres d’Acronis. Sous la direction de M. Wüest, Acronis continuera d’étendre les fonctionnalités des produits et services, en s’attaquant aux cinq vecteurs de la cyberprotection - garantir la sécurité, l’accessibilité, la confidentialité, l’authenticité et la sûreté de toutes les données, applications et systèmes (SAPAS). Il définira et dirigera des projets de recherche sur les nouvelles menaces informatiques et pilotera la stratégie de l’équipe.

Candid Wüest possède une vaste expérience dans le domaine de la sécurité informatique, accumulée au cours des 20 dernières années. Avant de rejoindre Acronis, il était le chercheur principal en matière de menaces au sein de l’équipe mondiale de Symantec Security Response et, avant d’occuper ce poste, il analysait les virus informatiques pour le laboratoire anti-malware de Symantec à Dublin. M. Wüest a également occupé des postes clés au sein du laboratoire d’analyse de la sécurité mondiale d’IBM Research à Rüschlikon. Wüest est titulaire d’un master en informatique de l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH). Il est multilingue et parle plusieurs langues telles que l’Allemand, l’Anglais, le Français et possède des notions de Portugais.

M. Wüest multplie les postes stratégiques, il est ainsi le conseiller en sécurité pour le gouvernement fédéral suisse sur la cyberprotection des infrastructures critiques, membre du conseil d’administration de Defcon Suisse et organisateur de la conférence Area41. Il a remporté de nombreux prix industriels, détient plusieurs brevets de sécurité et est l’auteur de nombreux livres, livres blancs, rapports sur les menaces et articles. Grâce à son travail de pointe, Wüest est un conférencier respecté dans le domaine de la sécurité qui représentera désormais Acronis dans des groupes et organisations professionnels locaux et mondiaux.

De part sa riche expérience, M. Wüest partagera également ses connaissances dans le cadre de livres blancs et de séances d’information sur la sécurité. Sa mission générale restera de contribuer aux initiatives mondiales de sécurité informatique et d’assurer l’amélioration continue et l’adoption accélérée des produits et services d’Acronis Cyber Protection, y compris Acronis Cyber Protect, par les MSP et les entreprises clientes.