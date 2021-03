Acronis acquiert Synapsys en Afrique

mars 2021 par Marc Jacob

Synapsys est une organisation channel qui délivre les solutions de cyberprotection Acronis à des milliers de clients en Afrique du Sud et sur le continent via un réseau de sous-distributeurs, de revendeurs et de fournisseurs de services gérés (MSP). L’organisation se compose de deux entreprises : Synapsys Systems (Proprietary) Limited, distributeur de logiciel spécialisé et le distributeur officiel des solutions Acronis sur site dans la région depuis 2003, et Synapsys Distribution (Proprietary) Limited, qui sert le marché des MSP au moyen de la plateforme pour fournisseurs de services Acronis Cyber Cloud.

Cette acquisition coïncide parfaitement avec la stratégie Global/Local que poursuit Acronis pour élargir l’accessibilité nationale à ses ressources mondiales. C’est la promesse d’opportunités de marché pour les fournisseurs de services qui délivrent les solutions Acronis Cyber Protection alors que la demande de services cloud et gérés s’intensifie partout dans le monde. Cette stratégie Global/Local s’inscrit dans une volonté de proximité avec les partenaires afin de les aider à développer leur activité de protection de leurs clients contre les menaces modernes.

A l’issue de la période de transition, Synapsys deviendra partie intégrante d’Acronis et aura la responsabilité directe de l’ensemble des ventes en Afrique des solutions Acronis de cyberprotection.

Poursuivant sa stratégie de croissance accélérée, Acronis envisage de futures acquisitions pour venir étayer ses offres de technologies et de fonctionnalités couvrant les cinq vecteurs SAPAS de la cyberprotection, fiabilité, accessibilité, confidentialité, authenticité et sécurité de toutes les données, applications et systèmes.