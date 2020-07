Acronis acquiert DeviceLock

juillet 2020 par Marc Jacob

DeviceLock DLP bloque les fuites de données à la source, sachant que près des deux tiers des fuites de données importantes sont causées par des salariés, des fournisseurs ou des visiteurs, délibérément ou accidentellement. Les solutions DeviceLock protègent les précieuses données de cette menace interne. En acquérant ces nouvelles fonctionnalités, Acronis sera davantage encore en mesure d’apporter une cyber protection d’excellence à ses clients.

Acronis entend intégrer la technologie de DeviceLock à Acronis Cyber Platform, de façon à proposer de nouveaux services via le portail Acronis Cyber Cloud Solutions. Dans le même temps, Acronis continuera à travailler sur de nouvelles versions du complexe DLP DeviceLock tout en maintenant un support technique complet.

Avec la suite DLP complète de DeviceLock, Acronis proposera à ses clients et partenaires une approche simple et abordable de prévenir les fuites de données des ordinateurs fixes et portables Windows et Mac, et des sessions et applications Windows virtualisées, de façon à couvrir les cinq vecteurs SAPAS de la cyber protection : fiabilité, accessibilité, confidentialité, authenticité et sécurité de toutes les données, applications et systèmes.

En proposant les services de DeviceLock aux quelque 50.000 partenaires de son réseau channel IT, Acronis voit l’occasion d’aider les fournisseurs de services gérés et cloud à mieux protéger les données de leurs clients. Et comme Acronis traite les besoins de déploiement d’infrastructure par localisation, budget et scénario d’utilisation, c’est la garantie d’un contrôle et d’une flexibilité maximum des solutions de cyber protection couplées avec Acronis Cyber Protect. Acronis entend parfaire encore ses offres de cyber protection en y ajoutant les fonctionnalités attendues par ses partenaires et clients.