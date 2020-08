Acronis True Image 2021 est lancé

août 2020 par Marc Jacob

Acronis annonce la disponibilité de la dernière version de sa solution de cyber protection personnelle, Acronis True Image 2021. Acronis True Image devient ainsi la seule solution personnelle sur le marché à conjuguer sauvegarde fiable et éprouvée et fonctionnalités avancées de cybersécurité.

Cette nouvelle version offre des performances accrues et un contrôle renforcé des fonctions de protection des données d’Acronis True Image, à quoi s’ajoutent de nouvelles fonctionnalités de cybersécurité intégrées qui en font la meilleure solution de cyber protection personnelle du marché. La nouvelle technologie antimalware inclut la protection en temps réel optimisée par une analyse heuristique comportementale à base d’IA, la détection de virus à la demande, le filtrage web et la protection des vidéoconférences au moyen des applis Zoom, Cisco Webex ou encore Microsoft Teams.

L’approche complète de cyber protection d’Acronis, intégrant sauvegarde et cybersécurité, intervient à point nommé pour les particuliers, utilisateurs semi-professionnels et petites entreprises, à présent que la pandémie de COVID-19 révèle les failles des solutions et stratégies traditionnelles.

L’intégration de la technologie antimalware certifiée VB100 dans la solution de sauvegarde personnelle fait qu’Acronis propose la seule solution couvrant l’intégralité des menaces actuelles pouvant conduire à une perte de données. La réunion de ces fonctionnalités essentielles en une même solution permet aux particuliers et petits entrepreneurs de bénéficier d’une protection plus abordable et plus simple à gérer, avec à la clé une meilleure sécurité de leurs données et terminaux.

Les solutions autonomes de sauvegarde et de cybersécurité sont devenues obsolètes

L’usage quotidien des ordinateurs, smartphones et tablettes fait que les données qu’ils contiennent ont une valeur inestimable. Les cybercriminels perfectionnent leurs attaques pour atteindre ces données, au point que les analystes de la sécurité comme AV-Test rendent compte de plus de 350.000 nouveaux malwares chaque jour.

Comme les logiciels et fichiers de sauvegarde sont souvent visés par ces nouvelles attaques en vue d’empêcher la restauration des données, la sauvegarde seule ne suffit pas à protéger convenablement les utilisateurs. Et les solutions conventionnelles de cybersécurité n’offrent pas les fonctionnalités de protection et de restauration des données dont les utilisateurs ont besoin en cas d’attaque.

Le fait d’utiliser plusieurs produits non prévus pour fonctionner ensemble crée des failles de sécurité et des complications de gestion, et revient plus cher que d’utiliser une seule solution intégrée comme Acronis True Image 2021.

Une solution intégrée offre une meilleure cyber protection

Acronis True Image est depuis plusieurs années la seule solution de sauvegarde personnelle avec bloqueur intégré d’attaques de ransomware et de cryptojacking à utiliser l’intelligence artificielle et l’analyse heuristique comportementale pour bloquer les attaques en temps réel, et permettre la restauration automatique des fichiers affectés.

Avec le lancement d’Acronis True Image 2021, ces fonctionnalités bénéficient de l’ajout de la technologie antimalware de l’entreprise, actuellement déployée dans la solution pour fournisseurs de services Acronis Cyber Protect Cloud. Des laboratoires de sécurité indépendants comme Virus Bulletin et AV-Test confirment un taux de détection de 100% avec zéro faux-positifs.

Voici quelques-unes des fonctionnalités avancées dont peuvent bénéficier les utilisateurs d’Acronis True Image 2021 :

• Protection en temps réel, par l’analyse heuristique comportementale optimisée par l’IA, capable de bloquer tous les malwares, y compris les attaques zéro-day de menaces inconnues jusque-là

• Analyse antivirus à la demande de tout le système ou analyse rapide de fichiers à risque, programmée à l’avance ou exécutée instantanément0

• Filtrage web empêchant automatiquement les utilisateurs Windows d’accéder à des sites web malveillants véhiculant des malwares, de fausses informations, des scams et des attaques de phishing

• Protection des vidéoconférences pour empêcher les attaques d’injection de malware et de piratage des applis comme Zoom, Cisco Webex et Microsoft Teams

• Détection complète, avec moteurs d’analyse comportementale et d’analyse à base de signature

• Listes de mise en quarantaine et d’exclusion permettant aux utilisateurs d’isoler les menaces potentielles automatiquement et d’autoriser l’exécution ininterrompue des programmes approuvés

Les nouvelles fonctions antimalware intégrées ne se substituent pas aux capacités de sauvegarde d’Acronis True Image, sachant que les risques demeurent, de panne de disque, de suppression accidentelle de données et de perte ou vol d’appareil.

Plusieurs améliorations des fonctionnalités de sauvegarde garantissent la restauration systématique des données et des systèmes. Parmi celles-ci :

• Reprise de la réplication des sauvegardes. En cas de coupure de la connexion Wi-Fi d’un utilisateur pendant la réplication d’une sauvegarde locale dans le cloud, le processus reprend là où il s’était interrompu et non au début, ce qui évite toute duplication des données préalablement répliquées.

• Validation plus rapide des sauvegardes. Les utilisateurs ont désormais le choix de ne valider que la dernière version de leur sauvegarde, ce qui accélère grandement le processus.

• Nouvelles options VM. Il est désormais possible de monter des archives .tibx, de les déplacer, les renommer et les convertir dans le format .vhd pour les exécuter en tant que machines virtuelles. « La satisfaction de nos clients avec les produits que nous offrons est notre plus grande priorité. Acronis investit beaucoup de temps et de ressources dans la recherche et le développement de ses solutions. Acronis True Image 2021 a été testé et a prouvé sa fiabilité, sa flexibilité et sa compatibilité » commente Béatrice BARDIN Responsable Achat et Produits Eptimum

Prix et disponibilité :

Quatre versions d’Acronis True Image sont disponibles : Standard, Essential, Advanced et Premium. Les licences pour un seul ordinateur commencent à 59,99 $ pour la version Standard et 49,99 $ pour la version Essential. Des prix de lancement spéciaux pour les licences Advanced et Premium (à partir de 69,99 $ et 99,99 $, respectivement) sont disponibles jusqu’en novembre 2020, date à laquelle le MSPR complet sera en vigueur (à partir de 89,99 $ et 124,99 $, respectivement).