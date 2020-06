Acronis Cyber Protect est disponible

juin 2020 par Marc Jacob

Acronis annonce que son offre de Cloud Computing, par le biais de fournisseurs de services, est désormais disponible pour tous en version bêta, pour un déploiement facile sur site. Sa solution phare, Acronis Cyber Protect, qui change la donne, intègre la protection des données, la cybersécurité et la gestion des points d’accès, pour aider les gens à répondre au besoin crucial d’un environnement de travail à distance sûr. Avec cette version, les équipes informatiques peuvent tester la technologie et déployer les capacités uniques de la solution dans tous leurs environnements afin de protéger toutes les données, applications et systèmes.