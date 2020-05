Acronis Cyber Protect Cloud est lancé

mai 2020 par Marc Jacob

Acronis, annonce le lancement mondial d’Acronis Cyber Protect Cloud, la première et unique solution de cyber protection qui intègre la sauvegarde, la reprise après sinistre, l’anti-malware de nouvelle génération, l’anti-virus, la cybersécurité et les outils de gestion dans une seule console. Il permet une intégration de la protection des données et de la cybersécurité basée sur l’intelligence artificielle et donne aux utilisateurs les moyens de faire face aux cyber-menaces modernes. C’est le résultat d’un effort des centres de R&D d’Acronis (Schaffhausen, Sofia et Singapour) : 500 développeurs et analystes.

Le backup est mort et nous ne pouvons plus survivre sans ordinateurs "La sauvegarde traditionnelle est morte parce qu’elle n’est pas assez sûre, et les anti-virus traditionnels ne protègent pas les données contre les cyber-menaces modernes. Les solutions traditionnelles ne sont plus capables de contrer les dangers auxquels les entreprises sont confrontées", déclare Serguei "SB" Beloussov, fondateur et PDG d’Acronis. Au cours des dernières décennies, la technologie s’est développée et a progressé à un rythme incroyable. Ce qui était impossible il y a seulement dix ans est maintenant monnaie courante. Le Cyber Protect Cloud permet aux organisations de partager des données hautement sensibles, et de protéger les applications de conférence téléphonique ; une ressource critique de nos jours, pour la plupart des organisations dans le monde. La technologie, qui a toujours favorisé la concurrence et la croissance de l’industrie, est aujourd’hui un élément clé de la lutte contre la pandémie. Il est également essentiel pour les organisations, en particulier les systèmes de santé, de sécuriser leurs applications technologiques afin de minimiser le risque engendrés par les cybermenaces telles que les logiciels de rançon et les pertes humaines, de données et financières qui y sont associées. Suite à une croissance exponentielle des cyber menaces sur la France, le CPOC (Centre de Recherche pour la Cyber Protection) d’Acronis en Europe basé à son siège en Suisse a stoppé 78% de cyber menaces supplémentaires pour ses utilisateurs au premier trimestre 2020 comparé au premier trimestre 2019.

Cette solution se caractérise par un modèle de licence unifié, un agent et un backend, une console de gestion, une interface utilisateur et un niveau élevé d’intégration entre les services - partage des données et automatisation des actions pour améliorer considérablement la sécurité des terminaux et des périphériques.

• Pour les MSP : l’outil élimine la complexité et leur permet de faire efficacement de la sécurité un point central de leurs portefeuilles, et de répondre aux attentes de leurs clients. Il permet de regrouper les fournisseurs et de libérer du temps pour se concentrer sur d’autres activités commerciales.

• Pour les entreprises et les particuliers : il leur permet de surveiller les dispositifs et de stopper automatiquement les menaces.

Caractéristiques

• Protection de la vidéoconférence (exemples : WebEx et Zoom)

Le système effectue une vérification automatique et informe l’utilisateur que l’appel est sécurisé

• Filtrage des URL / protection contre le phishing

Le système avertit du danger et empêche le site malveillant d’accéder à l’appareil et au réseau

• Connexion au bureau à distance

Les administrateurs informatiques peuvent accéder aux appareils à distance via la console de gestion

• Gestion des correctifs

Les correctifs logiciels peuvent être appliqués à distance à partir de la console de gestion web