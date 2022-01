Acquisition des activités Réseaux & Cybersécurité de Hiuma par ITS Group

janvier 2022 par Marc Jacob

Après l’intégration du spécialiste des réseaux informatiques AMD Conseil au printemps 2021, ITS Group poursuit son développement et annonce la reprise de l’activité Réseaux & Cybersécurité Opérationnelle de l’ESN lyonnaise, HIUMA.

ITS Services, entité d’ITS Group, a développé depuis plus de 20 ans une réelle expertise afin d’accompagner ses clients grands comptes dans la gestion et l’évolution de leurs Infrastructures et Opérations IT. En complément, le savoir–faire en sécurisation de ces infrastructures et applications développé depuis 7 ans sur son agence de Lyon conforte durablement ce positionnement avec l’acquisition locale des activités Réseaux & Cybersécurité de Hiuma.

Avec l’association de nos expertises, nous réaffirmons l’ambition de protéger les infrastructures IT et les applications de nos clients contre des menaces grandissantes et en perpétuelles mutations.