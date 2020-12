AcoustAlert intègre les extenseurs Ethernet Perle dans le système de détection périmétrique

décembre 2020 par Marc Jacob

Empêcher les intrus non autorisés de pénétrer dans les locaux d’une société est un élément essentiel de la protection des actifs des entreprises. Dans de nombreux cas, les clôtures ou les murs sont des moyens de dissuasion adéquats. Dans d’autres cas, des systèmes de détection d’intrusion plus sophistiqués, tels que des caméras de sécurité, des détecteurs à énergie thermique et des câbles capteurs sont nécessaires. Dans de tels scénarios, les données enregistrées par les appareils sur le terrain doivent être transmises, par le biais d’un réseau, en temps réel, vers une salle de contrôle des communications.

Les câbles physiques utilisés pour la transmission de données sont généralement en fibre optique ou en cuivre. S’il est vrai que les distances de transmission sur la fibre peuvent exceder 180km, cela peut causer des soucis d’accessibilité et de coût. Le câblage en cuivre est souvent déjà installé, peut être moins coûteux à entretenir, mais offre une distance de transmission des données de 100 mètres. Afin de surmonter cette limitation, les techniciens vont opter pour un extenseur Ethernet.

AcoustAlert, un fabricant de systèmes de détection d’intrusion périmétrique, fournit un exemple réel de l’utilisation des Extenseurs Ethernet pour sécuriser des périmètres des sites. Cliff Rose, directeur général chez AcoustAlert, explique, « Nous avons eu une demande provenant d’une mine d’or au Ghana. Les clôtures du périmètre faisaient régulièrement l’objet de violations et ils avaient besoin d’un système qui détecterait l’intrusion et en localiserait l’emplacement, afin que leur équipe en charge de la sécurité puisse enquêter plus en avant ».

Des clôtures doubles, dotées des systèmes de détection d’intrusion périmétrique AcoustAlert, ont été érigées à la fois sur les lignes de clôture intérieure et extérieure. La clôture a été divisée en huit zones d’environ 300 m chacune. Le périmètre de la clôture s’étend sur 2,4 km, les équipements de terrain étant protégés à l’intérieur d’armoires en acier sur mesure et installés entre les deux clôtures. En cas de violation de la clôture, l’analyseur de terrain transmet les informations relatives à son emplacement à la salle de transmission des données sur place à des fins d’interprétation et d’action.

Lorsque le système AcoustAlert détecte un mouvement sur la clôture, une alarme indiquant la position et la description de la zone s’affiche sur l’écran d’ordinateur de l’opérateur de la salle de contrôle qui surveille le logiciel de gestion AcoustAlert. L’opérateur dispose également de plusieurs sorties logicielles qui peuvent être commandées sur l’interface utilisateur pour ouvrir ou fermer des portails, allumer et éteindre des lumières ou surveiller des caméras.